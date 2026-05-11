Aprueban la mejora de la cubierta de la nave de petanca de Santa María del Águila

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó recientemente el proyecto de mejora y adecuación de la cubierta de la nave que alberga ... las pistas de petanca en Santa María del Águila, ubicadas junto al Centro Cultural. La actuación cuenta con un presupuesto de 59.802 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

La intervención se centra en la renovación integral de la cubierta mediante la incorporación de una solución constructiva más eficiente y adaptada a las necesidades actuales. La nueva cubierta se va a ejecutar con un sistema tipo sándwich in situ, que permite optimizar el comportamiento térmico y mejorar el confort en el interior de la instalación.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación de un aireador estático en cumbrera, favoreciendo la ventilación natural del espacio, así como la incorporación de franjas de iluminación cenital mediante chapas onduladas de policarbonato translúcido, lo que contribuye a potenciar la entrada de luz natural en el interior.

De forma complementaria, se llevará a cabo la puesta a punto de la estructura metálica y el acondicionamiento del interior con trabajos de limpieza, tratamiento y pintado, contribuyendo a optimizar las condiciones de la nave.

En definitiva, se mejora esta instalación deportiva, con unas condiciones más adecuadas para la práctica de la petanca en interior y consolidando este espacio como un equipamiento activo al servicio de vecinos y usuarios.

Por otro lado, la Junta de Gobierno celebrada el pasado 7 de mayo también aprobó la adjudicación del contrato del servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de una quincena de obras municipales a la empresa AIMA INGENIERÍA, por un importe de 55.224 euros.