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Aprueban la mejora de la cubierta de la nave de petanca de Santa María del Águila

La actuación, con un presupuesto de 59.802 euros, contempla la sustitución del techo por un sistema tipo sándwich más eficiente, que optimiza el aislamiento y las condiciones térmicas del recinto

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La nave de esta pedanía ejidense.
La nave de esta pedanía ejidense. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó recientemente el proyecto de mejora y adecuación de la cubierta de la nave que alberga ... las pistas de petanca en Santa María del Águila, ubicadas junto al Centro Cultural. La actuación cuenta con un presupuesto de 59.802 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

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Aprueban la mejora de la cubierta de la nave de petanca de Santa María del Águila

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Aprueban la mejora de la cubierta de la nave de petanca de Santa María del Águila