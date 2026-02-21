Aprueban la dotación de nuevos vehículos para la Policía Local

La Junta de Gobierno aprobó el expediente de contratación para el suministro de dos vehículos nuevos por el sistema de 'renting' para el servicio de ... Policía Local de El Ejido'. El objetivo es mejorar cada día el servicio que se da a los vecinos a través de una Policía Local con medios suficientes, moderna y preparada.

Al hilo, cabe recordar que la Policía Local incorporó un tercer Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y mejorar la capacidad de respuesta ante las principales demandas en materia de convivencia y orden público en el municipio.

También, en esta línea el pasado mes de enero se aprobó la siguiente fase del sistema municipal de videovigilancia que incluye la instalación de nuevas cámaras de alta calidad, la ampliación de la red de fibra óptica y la integración del sistema en la Jefatura de la Policía Local.

En concreto se agregarán a la red de videovigilancia ya existente un total de 19 ubicaciones nuevas con captación de 64 imágenes diferentes en los núcleos de población. Estos dispositivos se suman a las cámaras fijas que el Ayuntamiento instaló en la I Fase en 125 puntos estratégicos.

Asimismo, la Policía Local de El Ejido reforzó a finales de noviembre sus medios tecnológicos para la mejora de la seguridad y de su capacidad operativa. En este sentido, la última incorporación a los medios tecnológicos de que dispone la Policía Local fue un nuevo dron de última generación, diseñado específicamente para operaciones profesionales que ampliará y mejorará la capacidad de vigilancia, respuesta y análisis en múltiples situaciones.

Este dron avanzado para operaciones críticas contribuirá a desarrollar nuevas funcionalidades operativas y mejorar otras ya existentes como incrementar la vigilancia y prevención en eventos multitudinarios a través de la vigilancia aérea, rescate de personas en zonas rurales o espacios de difícil acceso, inspección y vigilancia del litoral, gestión de emergencias y control de tráfico. Con esta adquisición, el Ayuntamiento de El Ejido y la Policía Local refuerzan su apuesta por la innovación y la modernización de los recursos públicos, incorporando herramientas tecnológicas.