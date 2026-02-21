Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Junta de Gobierno se celebra en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

Aprueban la dotación de nuevos vehículos para la Policía Local

El Ejido ·

El objetivo es mejorar cada día el servicio que se da a los vecinos a través de una Policía Local con medios suficientes

J. C.

El Ejido

Sábado, 21 de febrero 2026, 18:20

Comenta

La Junta de Gobierno aprobó el expediente de contratación para el suministro de dos vehículos nuevos por el sistema de 'renting' para el servicio de ... Policía Local de El Ejido'. El objetivo es mejorar cada día el servicio que se da a los vecinos a través de una Policía Local con medios suficientes, moderna y preparada.

