Aprueban la convocatoria para los patrocinios de la 49 edición del Festival de Teatro de El Ejido

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido aprobó en su sesión de este jueves la apertura del plazo de la convocatoria extraordinaria ... para el patrocinio de la 49ª edición del Festival Internacional de Teatro, que este año se celebrará en el mes de mayo, con el objetivo de que el tejido empresarial se sume una edición más, contribuyendo con su colaboración a seguir haciendo de esta gran cita con las artes escénicas un evento de referencia no solo para la provincia, sino también a nivel regional y nacional.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, subrayó «el gran nivel que cada año ofrece nuestro Festival de Teatro, considerado una de las mejores citas anuales del sector, escaparate de las mejores obras a nivel nacional y que permite disfrutar de compañías y artistas de primera línea».

El regidor ejidense también destacó el importante papel que cada edición juegan las empresas, empresarios y mecenas que, con sus aportaciones, contribuyen a «mantener y seguir incrementando la calidad y el nivel de nuestro Festival», incidiendo en que «la colaboración público - privada se ha convertido en un pilar básico no solo para enriquecer el Festival, sino también para sacar la cultura a la calle, hacerla accesible y compartirla, como uno de los signos identitarios de nuestro Festival».

En este punto, el primer edil recordó que el Festival Internacional de Teatro de El Ejido fue declarado de Interés Turístico Andaluz en 1996 y que cuenta con el respaldo de la Diputación Provincial de Almería y de la Junta de Andalucía por ser una cita que trasciende del ámbito local.

Esta convocatoria de patrocinio cuenta con distintas categorías en función de la cuantía económica como son la de Entidad Protectora Premium, Entidad Protectora, Mecenas, Patrocinador y Colaborador. Las marcas participantes serán incluidas en los elementos publicitarios municipales, suponiendo una importante promoción y proyección de la empresa a nivel local, provincial, y nacional. El tamaño y ubicación de los logotipos dependerá de la categoría y aportación o, en su defecto, por orden alfabético del nombre comercial.

Además, a través de la pantalla LED de 7x4m, instalada en la fachada principal del Auditorio, se proyectarán tanto de manera previa como durante todo el Festival de Teatro vídeos, carteles, fotos, logos o animaciones, entre otras.

Por otro lado, las empresas colaboradoras aparecerán con sus logotipos en toda la publicidad que se haga de este evento a través de programas generales, trípticos de información, así como las inserciones en prensa, radio o mediante la instalación de diferentes vinilos con sus logotipos, así como en todos los soportes impresos utilizados.