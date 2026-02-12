Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, subrayó «el gran nivel que cada año ofrece nuestro Festival de Teatro». IDEAL

Aprueban la convocatoria para los patrocinios de la 49 edición del Festival de Teatro de El Ejido

Las empresas pueden elegir entre 5 categorías, en función de la cuantía aportada, que van desde Entidad Protectora Premium a Colaborador

J. Cortés

El Ejido

Jueves, 12 de febrero 2026, 19:44

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de El Ejido aprobó en su sesión de este jueves la apertura del plazo de la convocatoria extraordinaria ... para el patrocinio de la 49ª edición del Festival Internacional de Teatro, que este año se celebrará en el mes de mayo, con el objetivo de que el tejido empresarial se sume una edición más, contribuyendo con su colaboración a seguir haciendo de esta gran cita con las artes escénicas un evento de referencia no solo para la provincia, sino también a nivel regional y nacional.

