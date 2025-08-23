Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las Juntas de Gobierno se celebran en el Ayuntamiento de El Ejido. IDEAL

Aprueban la contratación de servicios básicos para El Ejido

Entre las medidas que se aprobaron destacan el suministro de vestuario de personal y trabajos de mejora de calzadas

J. Cortés

El Ejido

Sábado, 23 de agosto 2025, 03:38

La Junta de Gobierno celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido dio el visto bueno a diversos puntos de interés en el ámbito de Urbanismo, con los que seguir mejorando y avanzando en la gestión y planificación municipal.

De manera previa a la Junta de Gobierno, se celebró el Consejo de Administración de DUE durante el que se aprobó una amplia batería de medidas relacionadas con servicios básicos para el municipio entre las que destacó la contratación del servicio de poda para todo el término municipal de El Ejido y el alquiler de maquinaria de grúas, camiones, maquinaria y equipos sin conductor para la prestación de los servicios de mantenimiento.

A los diversos trabajos que llevan a cabo diariamente los profesionales de DUE en materia de mantenimiento de parques, jardines, edificios públicos y vías, se unen durante este mes, los trabajos de mejora de calzadas y repintado de marcas viales en los entornos de los centros educativos de cara al inicio del curso escolar, así como labores de limpieza de las cunetas de la vías municipales de cara a la llegada del otoño y en previsión de la llegada de lluvias. Entre el resto de los puntos abordados por el Consejo de Administración de DUE figuró la adjudicación del contrato de suministro de vestuario de personal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional riega de miles de euros un pequeño pueblo de Granada
  2. 2

    De Lefties a Único Life: las novedades de septiembre en el Nevada Shopping
  3. 3 La Guardia Civil descubre un zulo lleno de marihuana en Albolote que ha dañado la vivienda colindante
  4. 4 Sanidad retira una crema hidratante muy conocida por contener bacterias infecciosas
  5. 5 Así llega la DANA a Andalucía: las ciudades con lluvias este fin de semana
  6. 6

    La demolición de un vado inseguro desata la polémica en Vegas del Genil
  7. 7

    Rescatan a un náufrago frente a la costa de Motril tras seis días a la deriva
  8. 8 Prende fuego a un bar por no tener mayonesa para su bocadillo
  9. 9 La playa virgen de Andalucía que se mantiene libre de turistas incluso en pleno verano
  10. 10

    Oficial: el Granada vende a Lucas Boyé al Alavés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aprueban la contratación de servicios básicos para El Ejido

Aprueban la contratación de servicios básicos para El Ejido