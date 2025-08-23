Aprueban la contratación de servicios básicos para El Ejido Entre las medidas que se aprobaron destacan el suministro de vestuario de personal y trabajos de mejora de calzadas

La Junta de Gobierno celebrada este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido dio el visto bueno a diversos puntos de interés en el ámbito de Urbanismo, con los que seguir mejorando y avanzando en la gestión y planificación municipal.

De manera previa a la Junta de Gobierno, se celebró el Consejo de Administración de DUE durante el que se aprobó una amplia batería de medidas relacionadas con servicios básicos para el municipio entre las que destacó la contratación del servicio de poda para todo el término municipal de El Ejido y el alquiler de maquinaria de grúas, camiones, maquinaria y equipos sin conductor para la prestación de los servicios de mantenimiento.

A los diversos trabajos que llevan a cabo diariamente los profesionales de DUE en materia de mantenimiento de parques, jardines, edificios públicos y vías, se unen durante este mes, los trabajos de mejora de calzadas y repintado de marcas viales en los entornos de los centros educativos de cara al inicio del curso escolar, así como labores de limpieza de las cunetas de la vías municipales de cara a la llegada del otoño y en previsión de la llegada de lluvias. Entre el resto de los puntos abordados por el Consejo de Administración de DUE figuró la adjudicación del contrato de suministro de vestuario de personal.