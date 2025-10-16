Aprueban la contratación de la mejora de la red viaria de El Ejido El Consejo de Administración DUE da el visto bueno a una amplia batería de medidas municipales

El Consejo de Administración de DUE aprobó durante su reunión de este jueves una amplia batería de medidas entre las que destacaron las dirigidas a tareas de mantenimiento y mejora de la red viaria del municipio.

Para ello, se aprobó sacar a licitación la contratación de diversos trabajos de pavimentación asfáltica tanto en frío como en caliente, y la contratación de los trabajos de pintura para incorporar la señalización vial.

Medidas con las que mejorar tanto la funcionalidad de vías que se encuentran en mal estado o deterioradas, como la seguridad tanto para vehículos como peatones, mediante una renovación de la señalización vial. Asimismo, durante el Consejo de Administración de DUE también se dio el visto bueno al expediente para la contratación del suministro de material vegetal, como árboles, arbustos y plantas que aporten luz, colorido y frescor a los espacios verdes de todo el término municipal de El Ejido.

Entre el resto de los puntos abordados por el Consejo de Administración de DUE figuró la aprobación del expediente para la contratación del suministro de material de carpintería metálica para las diversas tareas de mantenimiento que se llevan a cabo en todo el término municipal, así como el expediente para la contratación del suministro, reparación y montaje de neumáticos, equilibrado de ruedas y alineaciones de dirección, con los que garantizar el correcto funcionamiento y mantenimiento de los vehículos y maquinaria de la flota de DUE, con los que seguir avanzando en la mejora del servicio que presta.

De igual forma y en materia de seguridad laboral para los propios trabajadores de DUE, se llevó a cabo la aprobado el expediente para la contratación del suministro de gafas de seguridad graduadas. Después se celebró a Junta de Gobierno donde se dio el visto bueno a licencias en el ámbito de Urbanismo, y se analizaron diferentes puntos con los que seguir mejorando y avanzando en la gestión y planificación municipal.

Entre los puntos aprobados, se dio el 'ok' a la adjudicación para el suministro e instalación de la iluminación extraordinaria para las Fiestas de Navidad en todos los núcleos del término municipal de El Ejido.