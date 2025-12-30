Aprueban la concesión de ayudas para agricultores que sufrieron daños en las estructuras de sus invernaderos por la DANA

La Junta de Gobierno aprobó este viernes 26 de diciembre la resolución de la convocatoria de subvenciones municipales por circunstancias meteorológicas adversas para daños sufridos ... en invernaderos del municipio por la DANA que azotó El Ejido el pasado 28 de octubre de 2024 y que dejó más de 5.000 hectáreas de cultivo afectadas.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha subrayado que «estas ayudas están destinadas a contribuir a que los agricultores puedan paliar los costes administrativos derivados de la rehabilitación o reconstrucción de los invernaderos dañados».

En este sentido, de esta iniciativa se van a beneficiar un total de 24 titulares de explotaciones agrícolas con un importe total cercano a los 100.000 euros que vieron afectadas sus estructuras por el paso de la DANA y que, a pesar de las dificultades, mantuvieron la actividad.

La DANA trajo consigo fuertes tormentas con granizo, afectando gravemente y de manera desigual al municipio de El Ejido, con especial incidencia en diferentes zonas rurales del municipio, y con diversos niveles de gravedad a las explotaciones agrícolas, que se tradujo en una considerable pérdida del potencial productivo de las fincas que se han visto afectadas por este fenómeno atmosférico.

Las zonas rurales que principalmente sufrieron daños derivados del granizo se circunscriben al paraje de Las Chozas, zona de Los Hornillos, del Hospital de Poniente, Puesto Rubio, Polígono de La Redonda, Cañada Ugíjar, Cañada Onayar, Paraje del Quinto Pino, zona de Pampanico, Ejido Norte, Galería de Los Lobos, Paraje Aljibillos, Peñas Negras, Venta Vieja y Santa María del Águila.

En cuanto a los principales daños provocados en las explotaciones agrícolas fueron la rotura de cubiertas de invernaderos, la afección a los cultivos y en algunos casos y el colapso de las infraestructuras con la destrucción de la plantación.

Cabe recordar que a esta línea de ayudas se suma que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha concedido 27.597.515 € en ayudas para paliar los graves daños ocasionados por la DANA en El Ejido, un respaldo pone de manifiesto el compromiso firme de la Junta con El Ejido y con un sector estratégico no solo para la provincia, sino para toda Andalucía.

Otros puntos

La de hoy ha sido la última Junta de Gobierno de este año 2025 que ha permitido esta mañana, además de aprobar los puntos del orden del día, realizar un balance del año que finaliza y marcar los objetivos de mejora en las diversas áreas de Gobierno para el próximo año 2026.

Junto a las ayudas a agricultores, se han aprobado licencias urbanísticas; el expediente de contratación adjudicación del contrato para la próxima edición de Ejido Game; y el expediente de contratación y adjudicación para espectáculos artísticos de gran formato para la Cabalgata de Reyes 2026.

El alcalde, Francisco Góngora, ha destacado que en 2026 «se van a consolidar proyectos estratégicos para el crecimiento del municipio y la mejora de la calidad de vida de los ejidenses, vamos a seguir reduciendo deuda y vamos a continuar avanzando en acciones de futuro para El Ejido».

De forma previa a la Junta de Gobierno se ha celebrado Consejo de DUE donde se ha dado el visto bueno al suministro de herramientas y maquinaria; suministro de pinturas para trabajos en edificación; y servicio de software de calidad, así como las auditorías internas y consultoría de apoyo en el sistema de gestión de las normas en ISO 9001:2015, en ISO 14001:2015 e ISO 45001:2023.