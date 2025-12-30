Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Faro de Punta de Baños está situado en el municipio ejidense. IDEAL

La APA concluye la rehabilitación del faro de Punta de Baños en El Ejido

La actuación, en la que la APA ha invertido 114.685 euros con cargo al Fondo de Compensación Interportuario, ha durado tres meses

J. Cortés

El Ejido

Martes, 30 de diciembre 2025, 03:47

Comenta

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) finalizó este lunes 29 de diciembre la rehabilitación del faro de Punta de Baños, localizado en el término municipal ... de El Ejido, que contaba con daños estructurales por corrosión en todas las fachadas y ventanas, acerado, entorno, barandillas y escaleras de subida al pedestal de la señal marítima en mal estado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran sin vida al motorista desaparecido en Íllora este domingo
  2. 2 Los voluntarios que encontraron el cuerpo de Adrián: «Nos abrazamos y rompimos a llorar»
  3. 3 Zujaira llora a Adrián, un joven «dicharachero y querido por todos»
  4. 4 La DGT la lía: retira cuatro modelos de balizas V-16 a días de ser obligatorias
  5. 5 Encuentran deambulando en la A-92 al conductor del coche siniestrado en Guadix
  6. 6 Oficial en el BOE el calendario laboral de Granada en 2026: festivos que caen en fin de semana y puentes
  7. 7 Cambios importantes en tu TDT desde el 1 de enero de 2026: desaparecen canales y llegan nuevos
  8. 8

    La limpieza de Granada cambia de manos 55 años después
  9. 9

    Tráfico corta el acceso a Sierra Nevada tras llenarse los parking de la estación por primera vez esta temporada
  10. 10 Fallece el cantante argentino Osvaldo Jiménez, afincado en Granada desde hace años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La APA concluye la rehabilitación del faro de Punta de Baños en El Ejido

La APA concluye la rehabilitación del faro de Punta de Baños en El Ejido