La APA concluye la rehabilitación del faro de Punta de Baños en El Ejido

La Autoridad Portuaria de Almería (APA) finalizó este lunes 29 de diciembre la rehabilitación del faro de Punta de Baños, localizado en el término municipal ... de El Ejido, que contaba con daños estructurales por corrosión en todas las fachadas y ventanas, acerado, entorno, barandillas y escaleras de subida al pedestal de la señal marítima en mal estado.

La actuación, en la que la APA invirtió 114.685 euros con cargo al Fondo de Compensación Interportuario y duró tres meses, ha consistió en la reparación estructural de las zonas afectadas y en la aplicación de un revestimiento protector de toda la superficie exterior del faro; además, se procedió a la mejora de la parcela colindante, desbrozando y reparando el vallado deteriorado. En el interior del faro, las tareas han consistido en la restauración de pavimentos, carpinterías metálicas y vidrios dañado, así como a la pintura del inmueble. Por último, se renovó el soporte del faro.

El faro de Punta de Baños fue inaugurado en 1991 para balizar una zona de especial peligrosidad para los navegantes y está ubicado en las proximidades del castillo de Guardias Viejas. Esta señal marítima, con una torre de 21 metros y un alcance de 11 millas, es uno de los diez faros que tiene activos la autoridad portuaria a lo largo de la costa almeriense y una de las dos señales marítimas localizadas en El Ejido, siendo la otra el faro del Sabinal.

Historia

En el Plan de Señales marítimas 1985-89 se planteaba colocar un faro para iluminar la zona de sombra existente entre los faros de Adra y Sabinal. Una vez reconocido el terreno se decidió colocar el nuevo faro en la Punta de los Baños, cercano al castillo de Guardias Viejas.

En su justificación se comentó que este faro permitiría disminuir los riesgos de los Llanos de Almería o Campo de Dalías, hoy en día cubiertos totalmente de invernaderos, cuya falta de relieve en contraste con el de las elevaciones de las estribaciones de Sierra Nevada, que corren paralelas a la costa, confunden al marino haciéndole creer que está más alejado de tierra de lo que realmente está. Además este faro serviría para señalizar el peligroso bajo denominado Culo de Perro, que ha hecho naufragar a numerosos buques.

El proyecto de construcción del nuevo faro se aprobó el 2 de febrero de 1990 con un presupuesto de 21.849.267 pesetas. Su construcción corrió a cargo de la empresa MZOV, y consiste en una estructura de hormigón armado con un pequeño edificio para almacén y sala de baterías, un fuste rectangular con ventanas de ojo de buey y una plataforma superior volada con barandilla de acero inoxidable, donde van instalados la linterna y los paneles solares.

Este faro está considerado como uno de los más modernos diseños que se pueden ver en la actualidad, incluso, tal y como reconocen los especialistas en la materia. Un estilo moderno y muy atractivo para los visitantes.