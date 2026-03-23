Antonio Pérez inicia con su pregón los actos de Semana Santa en Santo Domingo

Antonio Pérez Fornieles, director del Hotel AR Almerimar, ha sido el encargado de ofrecer el pregón con el que la Hermandad del Santísimo Cristo del ... Amor de Santo Domingo ha dado comienzo a los cultos y oficios de la Semana Santa 2026 en la Iglesia Parroquial Santo Domingo de Guzmán, del barrio de Santo Domingo.

Previo a la lectura del pregón se ha celebrado la eucaristía, oficiada por don Antonio Agustín Joya, y a la que ha asistido el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, así como la concejala de Cultura, Elena Gómez, y la parlamentaria andaluza, Julia Ibáñez, además de representantes y miembros de hermandades y cofradías del municipio.

Durante el desarrollo de la misa se ha llevado a cabo también la presentación a todos los feligreses y bendición de la nueva imagen de La Borriquita que procesionará el próximo Domingo de Ramos, 29 de marzo, en Santo Domingo. Un acto que ha estado acompañado por miembros de la Agrupación Musical Cristo del Amor El Ejido.

Posteriormente llegaba el momento del Pregón en el que Antonio Pérez Fornieles compartía su sentir, reflexiones y sus primeros recuerdos sobre la Semana Santa. También tuvo palabras muy emotivas sobre lo que para él transmite ese Viacrucis que recorre las calles de Santo Domingo en la noche del Jueves Santo con el Santísimo Cristo del Amor, al tiempo que ha apelado al compromiso social para construir «un paraíso en nuestra sociedad» y ha interpretado un himno que ha compuesto para el Santísimo Cristo del Amor.

La lectura del Pregón marca el inicio oficial de los actos religiosos, litúrgicos y procesionales organizados por la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor con motivo de la Semana Santa. Durante el acto también se presentó el cartel de la Semana Santa de Santo Domingo.

A partir de este momento, la Hermandad dará comienzo a su calendario de cultos, entre los que destacan el triduo en honor a su titular y la Salida Procesional en Estación de Penitencia el Jueves Santo.