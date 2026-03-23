Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pregonero en la Iglesia parroquial de Santo Domingo este domingo. IDEAL

Antonio Pérez inicia con su pregón los actos de Semana Santa en Santo Domingo

Durante la misa se ha realizado la presentación y bendición de la nueva imagen de La Borriquita que saldrá en procesión el Domingo de Ramos

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 23 de marzo 2026, 17:32

Comenta

Antonio Pérez Fornieles, director del Hotel AR Almerimar, ha sido el encargado de ofrecer el pregón con el que la Hermandad del Santísimo Cristo del ... Amor de Santo Domingo ha dado comienzo a los cultos y oficios de la Semana Santa 2026 en la Iglesia Parroquial Santo Domingo de Guzmán, del barrio de Santo Domingo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La impresionante cola para entrar a un bar de Granada que se ha vuelto viral
  2. 2

    Este es el radar que más multas pone de Granada
  3. 3 Brutal paliza a un joven en La Herradura mientras esperaba el autobús para ir a Almuñécar: «Casi lo matan»
  4. 4

    Secuestra a punta de navaja a dos jóvenes para robar su coche en la comarca de Guadix
  5. 5 Un terremoto de madrugada se siente en Granada y su Cinturón
  6. 6 Muere el exdiputado provincial y vicepresidente del Patronato Federico García Lorca José Luis Rubio Yáñez
  7. 7 La Primitiva deja miles de euros en Granada capital
  8. 8 El chalet en una exclusiva urbanización en el barrio de moda de Granada a la venta por 950.000 euros
  9. 9 Diputación crea su propio parque de bomberos metropolitano para dar cobertura a 28 pueblos
  10. 10 Primer pronóstico de la Aemet para el Domingo de Ramos en Granada: ¿va a llover?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antonio Pérez inicia con su pregón los actos de Semana Santa en Santo Domingo

Antonio Pérez inicia con su pregón los actos de Semana Santa en Santo Domingo