Antonio Moya del CEIP Almerimar, premiado en el XXIV Certamen Literario Escolar

El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, y el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, ... Francisco González Bellido, han felicitado al estudiante Antonio Moya Valenzuela en el CEIP Almerimar, tras convertirse en uno de los ocho ganadores del XXIV Certamen Literario Escolar Andaluz 'Solidaridad en Letras: el cuidado de las personas mayores a través del voluntariado', que convoca la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

Asimismo, durante el encuentro, Bellido ha hecho entrega del premio de este certamen a Antonio Moya, que ha consistido en una bicicleta.

Este joven estudiante de Sexto de Primaria del CEIP Almerimar ha obtenido este premio con su cuento 'Los Superabuelos y la patrulla de los Abrazos', inspirado en su abuelo, que padece Alzheimer. Un relato a través del que destaca que el voluntariado no sólo cuida a las personas enfermas, sino también a las personas que cuidan.

Este certamen literario tiene como objetivo convertir a los estudiantes de tercer ciclo de Primaria de los centros educativos andaluces en protagonistas de la solidaridad a través de sus producciones escritas y sensibilizarlos sobre el cuidado de las personas mayores a través del voluntariado, destacando valores como la solidaridad, la igualdad y la justicia.