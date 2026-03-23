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Javier Rodríguez y Francisco Bellido felicita al estudiante. IDEAL

Antonio Moya del CEIP Almerimar, premiado en el XXIV Certamen Literario Escolar

El relato que le ha hecho ganar este concurso destaca que el voluntariado no sólo cuida a las personas enfermas, sino también a las personas que cuidan

J. C.

El Ejido

Lunes, 23 de marzo 2026, 01:23

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El concejal de Educación y Juventud, Javier Rodríguez, y el delegado de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Almería, ... Francisco González Bellido, han felicitado al estudiante Antonio Moya Valenzuela en el CEIP Almerimar, tras convertirse en uno de los ocho ganadores del XXIV Certamen Literario Escolar Andaluz 'Solidaridad en Letras: el cuidado de las personas mayores a través del voluntariado', que convoca la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

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