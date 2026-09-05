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El antiguo Mercado de Abastos de 'La Aldeilla' se transformará en un Centro de Usos Múltiples

La alcaldesa explica que «esta actuación permitirá recuperar un edificio que había quedado obsoleto para convertirlo en un equipamiento moderno, accesible y versátil»

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Un momento de la celebración de la Junta de Gobierno.

Javier Cortés

El Ejido

El Ayuntamiento de El Ejido aprobó en Junta de Gobierno Local, la adjudicación del proyecto de adecuación del antiguo Mercado de Abastos de Santa María ... del Águila que permitirá recuperar este inmueble, actualmente en desuso, y convertirlo en un moderno Centro de Usos Múltiples al servicio de los vecinos del núcleo.

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El antiguo Mercado de Abastos de 'La Aldeilla' se transformará en un Centro de Usos Múltiples

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