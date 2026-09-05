El antiguo Mercado de Abastos de 'La Aldeilla' se transformará en un Centro de Usos Múltiples

El Ayuntamiento de El Ejido aprobó en Junta de Gobierno Local, la adjudicación del proyecto de adecuación del antiguo Mercado de Abastos de Santa María ... del Águila que permitirá recuperar este inmueble, actualmente en desuso, y convertirlo en un moderno Centro de Usos Múltiples al servicio de los vecinos del núcleo.

El proyecto cuenta con una inversión de 830.178 euros y contempla la intervención sobre una superficie de 512 metros cuadrados. La actuación permitirá dar un nuevo uso al edificio y ampliar la oferta de instalaciones destinadas al desarrollo de actividades culturales, sociales, formativas y recreativas.

La alcaldesa, Julia Ibáñez, destacó que «la adjudicación de este proyecto supone dar un paso decisivo para recuperar un edificio que había quedado obsoleto y ponerlo de nuevo al servicio de las necesidades actuales de nuestros vecinos». En este sentido, subrayó que «queremos que el Centro de Usos Múltiples sea un equipamiento abierto, dinámico y versátil, capaz de acoger propuestas muy diferentes y convertirse en un nuevo punto de encuentro para la ciudadanía».

El inmueble, situado en un enclave estratégico de Santa María del Águila y distribuido en una única planta, será completamente reorganizado y contempla la creación de cuatro aulas principales, entre ellas un espacio flexible, un taller de cocina, una sala polivalente y un área destinada a conferencias. Además, contará con un despacho, aseos accesibles y diferentes zonas técnicas.

La intervención incluirá también una actuación integral sobre los accesos, las fachadas y las instalaciones, con mejoras orientadas a incrementar el confort y las prestaciones del edificio. Entre ellas destaca la incorporación de lucernarios para favorecer el aprovechamiento de la luz natural, así como la ampliación de algunos de los huecos existentes.

De igual modo, se reforzarán las condiciones de seguridad, accesibilidad y eficiencia, de manera que el inmueble pueda adaptarse a la normativa vigente y ofrecer unas instalaciones adecuadas, inclusivas y preparadas para los nuevos usos.

«Estamos hablando de una transformación integral, no solo de una reforma del edificio», señaló Julia Ibáñez. «Vamos a recuperar un inmueble existente y convertirlo en un equipamiento público, moderno y accesible, preparado para acoger nuevas actividades y servicios que contribuyan a dinamizar la vida social y cultural de Santa María del Águila», concluyó la regidora municipal.