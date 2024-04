«Estamos ante un acto de transfuguismo puro y duro con el que quien pierde es el PSOE» El secretario general del PSOE de El Ejido calla sobre las críticas recibidas por parte de Maribel Carrión y Araceli Sobrino, tras pasarse al grupo de No Adscritos y afirma que desde la dirección provincial y regional le han transmitido tranquilidad

Inmaculada Acién El Ejido Viernes, 5 de abril 2024, 18:28 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

El secretario general de los socialistas ejidenses y portavoz del grupo municipal, José Miguel Alarcón, no ha querido entrar a valorar las críticas personales recibidas por parte de Maribel Carrión y Araceli Sobrino tras su salida del grupo municipal y su paso al grupo de no adscritos, y ha afirmado que desde el partido le han transmitido tranquilidad.

Pese a que Carrión y Sobrino no se consideran tránsfugas, Alarcón no ha dudado en afirmar que se trata de un «acto de transfuguismo puro y duro con el que quien pierde es el PSOE» y ha sido tajante al afirmar que Maribel Carrión «no quiso nunca aceptar lo dispuesto por la Asamblea y por la Ejecutiva», calificando el día de ayer como «un día triste para mí y para el PSOE de El Ejido».

En este sentido, el secretario general del PSOE de El Ejido ha criticado que Carrión y Sobrino se definiesen como socialistas. «Si son realmente tan socialistas como dicen, entregarían sus actas para que otros compañeros las ocupasen».

En cuanto a la lista con la que Carrión concurrió a las elecciones locales del pasado año, Alarcón ha recordado que «las listas electorales las elabora en mi partido la ejecutiva, oyendo al candidato, lo pone en los estatutos» y que en aquel momento él propuso una lista de consenso e integración, que Carrión no aceptó. «No se puede hacer una lista de concejales en contra de una ejecutiva».

En esta línea, Alarcón ha insistido en que en ningún momento esperaba que Carrión y Sobrino optaran por pasarse al grupo de no adscritos. «El partido está por delante de todo y no lo han aceptado», ha afirmado, al tiempo que ha explicado que si no estaban de acuerdo con su manera de trabajar la solución pasaba por una moción de censura si cuentan con los apoyos suficientes o esperar a un siguiente proceso interno donde presentarse como candidata.

Segunda gran crisis en un lustro

No es esta la primera crisis que se desata en el PSOE de El Ejido que hace cinco años ya vivió momentos de mucha tensión interna, siendo entonces portavoz también José Miguel Alarcón, número 3 en las listas de su partido.

Así, cabe recordar que el 12 de febrero de 2019, unos meses antes de las elecciones municipales, cinco de los siete concejales que entonces tenía el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de El Ejido presentaron su dimisión. Todos los regidores salvo José Miguel Alarcón, que entonces era portavoz y poco después sería el candidato a la alcaldía en las elecciones de ese año, y María del Mar Suero, apuntándose entonces a «falta de entendimiento interno», si bien la posición oficial del partido fue por «motivos personales». Entre los ediles dimisionarios estuvieron Jesús Parrilla, Juan Alberto Castillo, María José Lezama, Ángeles Carvajal y Juan José Godoy. Antes, en mayo de 2018 también había dimitido Tomás Elorrieta, candidato a la alcaldía en las Municipales de 2015 y portavoz del grupo municipal, lo que dejó la portavocía del grupo en manos de Alarcón.