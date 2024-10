«Tengo casi 70 años y jamás he visto una cosa igual en El Ejido»

Miguel Cárceles Almería Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Miércoles, 30 de octubre 2024, 22:59 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X (antes Twitter)

LinkedIn

Telegram

Threads

Granizos como huevos de gallina que caían como proyectiles y que cubrieron por completo el terreno en apenas 40 minutos. El ingrediente era lo suficientemente potente como para generar el caos y maximizar los destrozos. Lunas de camión quebradas, coches abollados, placas solares inservibles... e invernaderos desplomados.Unas 4.500 hectáreas invernadas se han visto afectadas. Más de 50 han quedado completamente derruidas y habrá que volverlas a levantar.

Uno de los agricultores afectados es Antonio Olivares. Tiene su finca, de media hectárea, en la zona de Fuente Nueva, al norte de El Ejido. Es la zona más afectaza por el pedrizo. «Lo tenemos plantado de pimiento y aún no habíamos cogido ni un kilo. Estaba ya prácticamente para empezar a coger, pero no se había cortado ni un kilo. Ha sido un destrozo», indicaba el agricultor.

Llevaban poco más de un mes de campaña y los primeros productos ya estaban para cortar en verde. «Un poco estamos cogiendo, pero bastante poco, porque al caer los plásticos y los alambres encima de las plantas, pues han estropeado también los frutos», se quejaba. Su explotación es de las pequeñas. Pero ha quedado tan completamente dañada que va a tener que levantarla por completo de nuevo. No hay estimación de daños ni de costes para la reposición porque las primeras horas las están dedicando a salvar lo máximo indispensable del producto que estaba ya listo para la recolección. «Estamos centrados en coger los kilos que haya quedado. Estamos cogiendo pimiento verde hoy. Ayer tampoco se pudo entrar».

–¿Cuánto le va a costar reponer el invernadero?

–La verdad es que no he pensado en lo que puede valer. La estructura no lo sé yo exactamente, pero entre 15 y 20 euros al metro seguro que estarán los precios más o menos de hoy.

A ojo de buen cubero, su media hectárea (5.000 metros cuadrados) se puede ir, sin demasiada dificultad, por encima de los 100.000 euros solo en estructura y plástico. Después habrá que sembrar. «Nos gustaría poderlo levantar esta misma campaña.Ahora mismo estamos en quitar los frutos que podamos aprovechar y quitar todos los alambres que hay. Es un invernadero viejo, vamos a ver si podemos levantarlo.

Frente a su finca, Antonio tiene un vecino que también ha ¿Y a sus vecinos también ha perdido por completo el invernadero. «Está en la acera de enfrente del camino. También le ha tirado el invernadero. Y otro que hay un poco más de 50 metros igual. Hay varios invernaderos allí en esa misma zona.

–¿Usted recuerda alguna granizada como la que vio el lunes?

–No, nunca. Yo tengo ya casi 70 años y nunca la he visto. Aquí muchas veces han caído granizos, pero muy pequeños comparado con lo que ha caído ahora. Granizos de tamaño de un garbanzo. Cuando en la zona había parras se perdieron las uvas con los granizos, pero granizos pequeños, no como el de ahora, que tenía tamaños de huevos. Eso nunca.

En las últimas horas Antonio ha estado explorando su finca, caminando entre las plantas tumbadas de pimiento y con la cobertura, destrozada, tocándole la cabeza. Pero afortunadamente es lo más grave. No le ha tocado ninguna de las instalaciones sensibles de riego o suministro o a instalaciones de aperos o transportes.«Pues no me ha tocado porque los coches yo los tengo en la casa en la que vivo en el pueblo, y tengo un almacén y tenía los coches dentro del almacén. Aquí los vecinos de la misma calle, la mitad de los coches han salido perjudicados. Las lunas, incluso las marcas de los granizos, las chapas perforadas, o no perforadas pero que tienen el bollo de haberle caído los granizos», subraya.

Antonio tiene su finca asegurada. Ya ha dado parte a la compañía y le han puesto en cola para el peritaje. Uno de los principales problemas en estos casos es que los peritos tardan en llegar. Y sin la valoración no se puede comenzar a reponer la instalación. «He dado parte esta mañana. Ayer estuve y había cola. Esta mañana ya han quedado que venga el perito a vernos y ya vamos a ver los trámites. Tenía asegurada la estructura, la cosecha no. Así que ya la tenemos perdida». Es un buen pico. «Tal y como están los pimientos ya hoy, seguro que tres, cuatro euros el metro, se supondrán más o menos. Porque hay que tener en cuenta que se ha pagado semillas, desinfectación, los trámites que hay que hacerlo para ponerla en marcha... Es un buen pico». Unos 20.000 euros. Entre invernadero y plantación, tanto como para un piso en Almerimar. Y todo destruido por el granizo.