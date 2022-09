La explosión demográfica que cambió la historia del Campo de Dalías

El próximo domingo 11 de septiembre se celebra el Día del Municipio, un día en el que se conmemora la segregación de Dalías y Celín de El Ejido. Con ella el Campo de Dalías terminaba de tomar identidad propia.Sin embargo, se trata de una decisión que comenzó a gestarse años atrás y en lo que tuvo un peso decisivo el crecimiento poblacional que había experimentado el ahora municipio.

Hasta mitad del siglo XX, el Campo de Dalías estaba prácticamente despoblado, pero el desarrollo de la agricultura con la utilización de los pozos y aguas del acuífero superior hicieron que se produjera un rápido desarrollo y aparejado a ello una explosión demográfica muy importante en toda la zona.

De hecho, los máximos incrementos de población en El Ejido se produjeron entre 1950 y 1981. Así, en 1950 había en el Campo de Dalías 6.958 personas, mientras que en 1981 ya eran 29.625 las que residían en El Ejido y sus núcleos. En 1981 la cifra se incrementó un 1,7% y en 1983 un 4'8% o lo que es lo mismo en más de 1.500 personas.

La segregación ofreció, sin duda, nuevas posibilidades a este municipio del que ya se decía en 1976 que era el primer núcleo urbano de la provincia.

Un crecimiento de población que durante muchos años continuó. Con los datos de 1 de enero de 2022, el municipio cuenta actualmente con 87.522 habitantes. Unos datos poblacionales en los que sigue teniendo un peso fundamental el sector agrícola, puesto que desde sus inicios ha sido principal motor económico de la comarca.

El crecimiento de población que se produjo en el Campo de Dalías, llevó a que pronto hubiera más gente viviendo en El Ejido y el resto de núcleos que en Dalías y Celín. Para los ciudadanos era un verdadero problema tener que desplazarse constantemente para poder realizar los trámites administrativos con el Ayuntamiento.

El 90% de la población vivía en El Ejido y tenían que acudir a Dalías a realizar el 95% de los asuntos municipales, algo que comenzaba a ser inviable.

Además, El Ejido ya era cabecera del Servicio Ordinario de Urgencias de la zona, y del subsector de la Seguridad Social, contaba con 8 médicos y cinco farmacias, además de los que había en Balerma, Santa María del Águila y Las Norias, once colegios, junto a otro privado, entre todos los núcleos, además de parvularios, guarderías e instituto, y otras infraestructuras educativas en construcción.

Un amplio tejido comercial y más de una treintena de almacenes para agricultores configuraban su tejido productivo empresarial, y la impresión de todos aquellos que vivían en El Ejido era que la contribución económica de las empresas y de los ciudadanos de la zona al presupuesto municipal no se dejaba luego notar en mejoras para la zona, sino que las mayores inversiones se realizaban en Dalías.

Así, esos comentarios que comenzaban a ser generalizados del porqué el Ayuntamiento estaba en Dalías y no en El Ejido, llevó con las primeras elecciones democráticas a plantear el cambio de capitalidad. Un cambio de capitalidad cuyo proceso se inició en 1979, que se prolongó hasta 1981 y que abanderó el ejidense Luis Martín.

Él fue el cabeza de lista del PSOE en las primeras elecciones democráticas y en el programa electoral, los socialistas llevaban como uno de sus puntos destacados el cambio de capitalidad.

«Era ya una necesidad. Ya se veía lo que El Ejido iba a ser. Se percibía el empuje que El Ejido tenía. Y el cambio de capitalidad para El Ejido supuso que comenzara a desarrollarse», afirma Luis Martín.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó el 23 de mayo de 1981 la aprobación del expediente de traslado de la capitalidad del municipio de Dalías a El Ejido, poniéndose fin a un largo proceso iniciado en agosto de 1979.

Pero los ciudadanos de Dalías no estaban dispuestos a un cambio de capitalidad, preferían que El Ejido optara por crear un Ayuntamiento independiente segregándose de su término municipal. El Ayuntamiento optó por la vía del cambio de capitalidad y finalmente el 11 de septiembre de 1982 fue Dalías quien se segregó.

«En Dalías sentó muy mal el cambio de capitalidad, se manifestaron pidiendo que no trajeran pan»

El cambio de capitalidad que fue el primer paso para la segregación definitiva generó una gran disputa social.

«En Dalías sentó muy mal. Se manifestaron pidiendo que no trajeran pan a El Ejido, que los trabajadores no vinieran a trabajar e incluso pusieron un cartel en los Atajuelos que decía 'Luisillo, Dalías no te olvida'», recuerda Luis Martín, sobre aquella época, a lo que añade que «la primera vez que fuimos a aprobar el expediente había 3.500 personas en la plaza, todos los habitantes. Tocaron las campanas y la gente se concentró en la plaza. Querían entrar en el Ayuntamiento para impedir que se celebrara el Pleno donde se aprobaba el expediente. Incluso el Inspector de la Policía Nacional de El Ejido tuvo que llegar a sacar el arma para evitar que entraran».

A la salida tuvieron que ser escoltados por la Guardia Civil de Almería en coches hasta el Cuartel de la Guardia Civil en El Ejido. «Nos iban lanzando cosas y a mí me dieron con la pata de un jamón llena de alfileres en la espalda», comenta Luis Martín, quien añade que después de aquello, solo celebraron un pleno más en Dalías y fue el de aprobación ya del expediente de cambio de capitalidad. «Subimos a Dalías a aprobarlo por miedo a que si no lo celebrábamos allí nos lo pudieran luego impugnar. Pero todo fue muy tranquilo, porque no esperaban que se aprobara».

Tras aquello, el primer Ayuntamiento en El Ejido se estableció en la plaza de la Constitución, número 1, edificio donde actualmente está el Centro de Asociaciones.

Por su parte, en Dalías, fue la Asociación de Vecinos Cristo de la Luz la que lideró desde 1979 el movimiento contra el cambio de capitalidad y el presidente de la asociación, José Criado, fue nombrado presidente de la gestora tras el cambio de capitalidad.