«El año clave de toda esta historia es 1981, por todo lo que ocurrió»

El pasado viernes por la tarde el Centro Cultural de Balerma, ubicado en el Pabellón deDeportes de este núcleo ejidense fue escenario de la presentación del libro 'Las elecciones en Balerma en el último cuarto de siglo' en referencia al XX, elaborado por José Antonio Peña, junto a sus dos hijas María Soledad y Rocío Peña Gómez.

Un libro de más de 500 páginas al que ha tardado varios años en dar forma, si bien el proceso de documentación ha durado décadas, prácticamente desde que Peña comenzó a guardar propaganda electoral, papeletas de voto, programas electorales y demás material, que a la postre le ha servido de base para elaborar un libro que está llamado a convertirse en un imprescindible de consulta sobre la historia local y unos años fundamentales para esta zona del Poniente.

–¿Cómo nace este libro?

–Yo tengo mucha información, electoral que guardo desde el año 85.Recortes de prensa que tenía, alguna pegatina, fotos de algunos mítines a los que yo iba, incluso una papeleta del referéndum de Estatuto. Yo llevaba todo ese material al colegio cuando había alguna celebración como el 28 de Febrero o el Día de la Constitución para que los niños lo viera y habláramos del tema, pero cuando me jubilé mis hijas y mi mujer me animaron a convertir todo aquello en un libro. Eso me ha llevado a completar la información con el Archivo Provincial, Archivo Municipal de El Ejido, hemeroteca de prensa...

–Y su libro se centra en los resultados electorales de ese último cuarto del siglo XX pero en Balerma.

–El libro arranca en 1976 con las primeras elecciones, aunque yo no voto hasta el año 1978 porque en las primeras se votaba con 21 años. Y sí, yo me centro en el análisis de las mesas electorales de Balerma, que son la 19 y 20 y su comparativa con los resultados del municipio, a nivel andaluz y nacional. Se habla del proceso que hubo en las primeras elecciones democráticas a los Ayuntamientos, hablo del cambio de capitalidad de Balerma a El Ejido, porque una vez que se constituye el Ayuntamiento de Dalías, lo primero que ponen en marcha es el cambio de capitalidad. En Balerma pasan cosas importantes como la creación de la Asociación de Vecinos, de la Comunidad de Regantes Sol Poniente, pero el hecho más importante es la compra de las tierras, que pertenecían a los González Méndez, hecho que coincide con unas elecciones locales en las cuales hay cuatro personas de Balerma, y dos permanecen vivas todavía. A esas cuatro personas hay que reconocerles que Balerma empezó a funcionar gracias a ellos: Paco Molina, de la UCD; Salvador García, del PSOE; Serafín Molina, del Partido Comunista; y el independiente Antonio López.

–¿Cuál es el año que considera más importante de todos los que analiza?

–El año clave de toda esta historia es el 81, porque en 1981 ocurrió todo lo importante que sucedió en este país. Fue un año bárbaro de terrorismo en España, además, Adolfo Suárez dimite como presidente del gobierno. Hay un golpe de Estado en febrero de 1981. Hay una elección de nuevo presidente sin pasar por las urnas, porque la elección de Sotelo fue sometido solo al Congreso. Como no acaban ahí las cosas, en mayo ocurren dos acontecimientos muy importantes. Por un lado fue la aprobación por parte de la Junta de Andalucía del cambio de capitalidad de Dalías a El Ejido. Y, por otro, un suceso trágico como fue la caravana de la muerte. Pero no acaban ahí los sucesos de ese año porque el 22 de octubre se produce la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía que llevábamos luchando desde 1977.

De hecho, en el libro aparece la gran manifestación que hubo en Andalucía en el año 77 y que luego dio lugar a los Pactos de Antequera.

–Además de analizar los entresijos de la política desde fuera, ¿ha estado en política?

–Sí. He de decir que yo siempre me he sentido muy andaluz y aunque no milité en el Partido Andalucista, si fui en las listas electorales del Partido Andalucista en 1991. Eso me permitió ver cómo funcionaba el mundo ese de la política desde dentro, desde el interior, pero aquello no me gustaba mucho. En el 93 Rojas Marcos y Pedro Pacheco se enemistaron y Pedro Pacheco fundó el Partido Andalucista de Progreso (PAP). Me pidieron que estuviera. Para mi sorpresa me llamaron de nuevo, para encabezar la lista a las elecciones municipales de El Ejido de 1995. Inogabi Manzano iba de número 1 y yo de dos. Pero no llegamos a hacer campaña, pensamos incluso en retirar la candidatura, pero al final las elecciones pasaron y ahí terminó mi relación con la política.

–¿Le resultó muy complicado encontrar los resultados electorales de esos primeros años en Balerma?

–Tuve la alegría de que la Junta Electoral de Zona de Berja me facilitara los resultados del año 79 en Balerma y me permitió confirmar algo que yo pensaba y es que de las dos mesas, en la que se ubicaba más pegada a la Rambla del Loco ganó el Partido Comunista de España, la otra fue para UCD. Pero más ilusión me hizo encontrar las actas originales de las elecciones del 82 del Congreso y del Senado en Balerma. Año en que venció el PSOE y también en Balerma se dio ese mismo resultado. La Junta de Andalucía me facilitó los resultados de las primeras autonómicas. Aquel año, en las elecciones al Parlamento de mayo, Balerma pertenecía a Dalías, pero en las Generales ya pertenece a El Ejido.

–También hace referencia a los alcaldes de barrio.

–Tenemos un alcalde de barrio heredero de los años anteriores del franquismo y que permaneció hasta las primeras elecciones democráticas, que fue Isidro Díaz y luego, con el pacto al que se llegó entre el PSOE y el Partido Comunista, y con Luis Martín de alcalde, en Balerma se nombró alcalde de barrio a Serafín Molina, del Partido Comunista. Cuando se rompe ese pacto, José Antonio García Acién nombra nuevo alcalde a Paco Molina que estuvo hasta que Juan Callejón gana las primeras elecciones en el año 83 y nombra nuevo alcalde de barrio a Miguel Ferrer, que estuvo hasta que se ponen en marcha las Juntas Locales, el 13 de julio del 90.

–Un libro que también tiene un fin solidario...

–Mi objetivo es que una vez que se cubra el coste del libro, el dinero que se obtenga vaya a parar a dos bibliotecas: la mitad para la biblioteca del CEIP Miguel Servet de Balerma, en el que he ejercido muchos años como docente, y otra mitad a una biblioteca que hay en un pueblo de Nicaragua.

–En el libro también habla de los tres líderes más importantes que en esos años pasaron por Balerma.

–El primero fue Manuel Fraga, por Alianza Popular. Vino por unas elecciones autonómicas, se tomó un café en la Cuqui, saludó a la gente y repartió propaganda electoral.

Luego vino en precampaña Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía, que vino bueno por algo tan importante como era el agua y visitó un invernadero de Balerma.

Fuera de todo ese panorama electoral nos visitó Manuel Chaves, presidente también de la Junta de Andalucía, como consecuencia de los terremotos de diciembre del 93.