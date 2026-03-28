Analizan el operativo especial de seguridad de Semana Santa de El Ejido

La Junta de Mandos de la Policía Local, presidida por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al Intendente Jefe, Marco Muñoz, analizó la ... mañana de este viernes 27 de marzo el dispositivo especial con motivo de la Semana Santa 2026, que estará centrado en la prevención y la seguridad con el refuerzo de turnos.

El operativo se desarrollará desde hoy, viernes 27 de marzo, hasta el próximo 5 de abril, y contará con cerca de 500 servicios policiales, además del apoyo de Protección Civil. Todos los recorridos procesionales dispondrán de un dispositivo específico en materia de tráfico y seguridad, si bien los días de mayor intensidad serán el Jueves y Viernes Santo, debido al elevado número de procesiones y a la mayor afluencia de público en las calles del municipio.

En este sentido, el alcalde, Francisco Góngora, ha destacado «el importante esfuerzo que realiza nuestra Policía Local durante eventos multitudinarios como es la Semana Santa, para garantizar que transcurran con la máxima seguridad y que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar con tranquilidad de los pasos y procesiones de Semana Santa». El primer edil ha agradecido «el compromiso de todos los agentes» y su «espíritu de trabajo».

Entre las citas más destacadas se encuentra la procesión de La Loma de La Mezquita, prevista para el viernes 3 de abril, organizada por la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, de La Loma-Calahonda, que se prevé como la más multitudinaria de la Semana.

La programación completa de la Semana Santa de El Ejido, que incluye parroquias, hermandades y cofradías, así como procesiones, horarios de salida y recogida, recorridos y actos religiosos, puede consultarse en el siguiente enlace:

https://cultura.elejido.es/wp-content/uploads/POLIPTICO-SEMANA-SANTA-2026-1.pdf

Desde el Ayuntamiento se solicita a los vecinos que respeten la señalización especial de tráfico de prohibición de estacionamiento en los recorridos procesionales y cortes de circulación.

Asimismo, durante toda la Semana Santa se reforzará la presencia policial en los núcleos de la costa, que incrementan el número de visitantes durante estos días, al tiempo que se garantizará la prestación de los servicios habituales de la Policía Local.

Los agentes contarán con el apoyo de medios técnicos como el sistema de videovigilancia, el CECOV y las cámaras policiales unipersonales.

Durante la Junta de Mandos también se han abordado otros asuntos de interés relacionados con la seguridad del municipio y la organización interna del cuerpo.