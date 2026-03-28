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La Junta de Mandos de la Policía Local de El Ejido en la reunión. IDEAL

Analizan el operativo especial de seguridad de Semana Santa de El Ejido

El dispositivo especial de prevención, seguridad y control de tráfico se desplegará hasta el 5 de abril

J. C.

Sábado, 28 de marzo 2026, 20:22

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La Junta de Mandos de la Policía Local, presidida por el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, junto al Intendente Jefe, Marco Muñoz, analizó la ... mañana de este viernes 27 de marzo el dispositivo especial con motivo de la Semana Santa 2026, que estará centrado en la prevención y la seguridad con el refuerzo de turnos.

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