Ana Romero, enfermera del Poniente: «Le voy a regalar al SAS un mes de mi vida»

Ana Romero Medina estudió Enfermería en la Universidad de Almería, entró a trabajar en el Hospital de Torrecárdenas donde ejerció como eventual unos años. Ahora lleva cinco años trabajando como eventual en el Hospital Universitario Poniente, en el Servicio de Urgencias, enlazando unos contratos con otros y sin parar ni un día debido a su bagaje profesional y al número de puntos que lleva acumulados.Sin embargo en este inicio de año tendrá que afrontar una complicada situación.

«El 28 de diciembre me informaron al recibir nuestro contrato eventual que a partir del 1 de enero, al adherirnos al Servicio Andaluz de Salud (SAS), no vamos a cobrar el mes de enero y hasta el 28 de febrero no vamos a cobrar, que será cuando cobremos el mes de enero», explica, al tiempo que hace hincapié en que «hay un mes que jamás vas a cobrar a menos que cojas plaza fija, que tengas un día entre medias sin contrato para que te liquiden o que te jubiles».

Para personas como Ana Romero eso es como saber que no va a cobrar ese mes en mucho tiempo. «La gente que ya tenemos continuidad, que tenemos un valor en la bolsa y que tenemos una serie de puntuaciones, no vamos a tener ningún cese y por tanto no lo vamos a cobrar. Les voy a regalar un mes de mi vida, un mes de trabajo de mi vida. En ninguna empresa de España pasa esto», insiste.

Una situación que, como Ana explica, provoca que haya profesionales que no puedan coger los contratos ofertados «porque no se pueden permitir estar dos meses sin cobrar para pagar sus hipotecas, sus casas, y hacer su vida». Una situación que no comparten fijos o interinos. «Fijos e interinos sí lo cobran, pedimos los mismos derechos que fijos e interinos, porque no seremos interinos fijos, pero llevamos cinco, diez o quince años trabajando en el hospital sin parar, igual que ellos», afirma esta joven enfermera para la que la situación es grave.

«Yo ahora mismo tengo una hipoteca, tengo un hijo, estoy embarazada de otro, mi marido estaba parado y acaba de empezar en un trabajo. Ahora mismo tenemos una hipoteca y dos coches que pagar, y el banco no espera a que nosotros podamos hacerlo», explica con gran indignación a la vez que desesperación. Y es que ahora, como explica, tiene «dos meses por delante en los que tengo que pagar y no puedo, por lo que son intereses que se me están generando de retraso. Estoy trabajando y debiendo más de lo que debía».

Además se trata de una situación que no es la primera vez que vive. «Para mí esto es como un dejavú. Estuve en Torrecárdenas, allí ya me hicieron el mes de trabajo sin cobrar», explica.

La situación que está padeciendo Ana Romero es la misma por la que están pasando alrededor de otros 400 trabajadores del Hospital Universitario Poniente, pero también la misma que han vivido o están viviendo profesionales eventuales del SAS en el resto de hospitales andaluces. «Se hizo una recogida de firmas presentadas en la Delegación de Gobierno para abolir esta Ley y estamos hablando con otros hospitales para hacer algo conjunto», señala Romero.