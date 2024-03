Ana María Fuentes, Carmen Aguilera y Ana Navas recibirán el reconocimiento Porcia Maura

Inmaculada Acién El Ejido Martes, 5 de marzo 2024, 23:40 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El Auditorio de El Ejido acogerá el próximo viernes por la tarde la entrega de unos reconocimientos muy consolidados y que vienen a poner en valor la figura de mujeres ejidenses que destacan o han destacado por su trayectoria profesional y personal. Unos reconocimientos que cada 8 de Marzo entrega el área de Servicios Sociales con motivo del Día Internacional de la Mujer y que no podían llevar mejor nombre que el Porcia Maura, una de las figuras clave para entender también la importancia del pasado romano de este municipio del Poniente almeriense.

Esta edición las tres mujeres elegidas y cuyos nombres anunció ayer la concejala de Servicios Sociales, Delia Mira, durante la presentación de la programación de actividades conmemorativas de esta fecha, son Ana María Fuentes Castañeda, Ana Navas Acién y Carmen Aguilera Lucas.

Ana María Fuentes Castañeda es una mujer muy vinculada al movimiento asociativo. Participó y organizó grupos de mujeres que debatían y reivindicaban derechos fundamentales para las mujeres de Santa María del Águila y después participó activamente en la creación de lo que aún sigue siendo la Asociación de Mujeres de la Aldeílla, de la que fue su presidenta durante ocho años.

Por su parte, Carmen Aguilera Lucas ha sido responsable de Servicios Sociales de la ONCE en Almería, directora de la Agencia de la ONCE de Roquetas de Mar, jefa de Coordinación y Recursos Humanos de la ONCE en Málaga, directora de la ONCE en Córdoba y actualmente directora de la ONCE en Granada.

La más internacional de las tres mujeres reconocidas en esta edición es Ana Navas Acién, profesora y catedrática de epidemiología en la prestigiosa Universidad de Columbia en Nueva York y miembro del Centro Integral del Cáncer Herbert Irving, además de miembro del Comité Científico Asesor Externo del Ciberesp.

Ana Navas Acién centra su trabajo en el papel del medio ambiente en las enfermedades comunes con el objetivo de mejorar la salud de las personas. Tiene más de 300 publicaciones, dirige múltiples proyectos de investigación financiados por los Nacional Institutes of Health y ha sido escogida como asesora de presidente de EE UU, Joe Biden, para el comité que decidirá las inversiones del proyecto multimillonario lanzado por la Casa Blanca contra el cáncer.

Los actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer se abrirán con la lectura del manifiesto, a las 12 horas en la Plaza Mayor y continuarán a las cuatro de la tarde con una ruta de la Mujer en Matagorda, junto a la Mesa Comunitaria que comenzará y finalizará en la Plaza de la Iglesia, con animación y baile.

Charlas para sensibilizar

Asimismo, el área de Servicios Sociales ha preparado un amplio programa de actividades con las que concienciar y sensibilizar sobre la «necesidad de seguir trabajando por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres», como señaló Mira.

Una programación que volverá a hacer mucho hincapié en los más jóvenes, con acciones en colegios e institutos.

Así, se llevarán a cabo talleres de 'Género Interactivo' para alumnos de Quinto y Sexto de Primaria de 22 centros escolares del municipio, con los que incidir en la promoción de nuevos valores más igualitarios, relacionados con los roles, mientras que en los seis institutos del municipio se desarrollarán charlas orientadas al alumnado de los módulos de FP bajo el título 'Empleando la Igualdad, donde se ahondará en la evolución del papel de la mujer en el mundo laboral.

También se impartirán charlas con el nombre 'El arte del buen vivir', a cargo de la terapeuta Isabel María Marín Moreno, dirigidas a las asociaciones de mujeres del municipio con la finalidad de favorecer el crecimiento personal y la fortaleza emocional de sus asistentes.

Cine y teatro

Para la ciudadanía en general, el área de Servicios Sociales ha organizado cine y teatro. Así, el 14 de marzo, la Sala B del Teatro Auditorio acogerá la actividad 'La Magia del Cine', a través de la que se proyectará la película 'Los Buenos Modales', con entrada libre hasta completar aforo. «Una película que también nos recuerda que la responsabilidad de niños y ancianos sigue recayendo en las mujeres», recordó Delia Mira.

Un día después, el 15 de marzo se podrá disfrutar de la obra 'Los Días de la Nieve', con la actriz y humorista Rosario Pardo en el papel protagonista. Será en el Teatro Municipal a partir de las 20.30 horas y pese a que la entrada es gratuita, los interesados deberán retirar las invitaciones del área de Servicios Sociales o Cultura, desde el viernes.

El calendario de eventos finalizará con un viaje de convivencia, los días 16 y 17 de marzo, a Jerez de la Frontera.