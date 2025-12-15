Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

La San Silvestre arrancará a las 9.30 horas con el fin de favorecer la circulación del tráfico en horas comerciales. IDEAL

Amplían la zona de actuación del Plan de 'Comercio Seguro para mejorar la seguridad en Navidad

En la Junta Local de Seguridad se ha resaltado aquellos actos en los que se espera un movimiento multitudinario de gente en el municipio ejidense

J. Cortés

El Ejido

Lunes, 15 de diciembre 2025, 20:34

Comenta

Hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento de El Ejido una nueva Junta Local de Seguridad en la que se ha presentado el dispositivo especial ... de seguridad para las fechas navideñas que estará activo hasta el día 6 de enero

Este contenido es exclusivo para suscriptores

