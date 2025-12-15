Amplían la zona de actuación del Plan de 'Comercio Seguro para mejorar la seguridad en Navidad

Hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento de El Ejido una nueva Junta Local de Seguridad en la que se ha presentado el dispositivo especial ... de seguridad para las fechas navideñas que estará activo hasta el día 6 de enero

La sesión ha estado copresidida por el alcalde, Francisco Góngora y el subdelegado del Gobierno, José María Martín, junto al intendente jefe de la Policía Local, Marco Muñoz, así como el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Almería, José Antonio Carvajal; el comisario de la Policía Nacional en El Ejido, José Antonio Roca; el comandante de la Guardia Civil y jefe de la Tercera Compañía en El Ejido, Jesús Mira; la teniente del Puesto principal de la Guardia Civil en El Ejido, Irene Buján; el inspector de la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de la Policía a la Junta de Andalucía, David de Frutos; el sargento del Consorcio de Bomberos del Poniente, Alejandro Raymond Maldonado; el coordinador de Protección Civil, Luis Prieto; el concejal de Obras Públicas, David Fernández; policías locales y técnicos municipales.

Góngora ha señalado que «este encuentro es una herramienta fundamental para fortalecer la coordinación y colaboración entre los cuerpos y fuerzas de seguridad y los servicios de emergencias, una prioridad absoluta para este equipo de gobierno. Nuestro objetivo es garantizar que los ejidenses y quienes nos visitan puedan disfrutar de la Navidad con total tranquilidad, en citas tan emblemáticas como la Cabalgata de Reyes o la Carrera San Silvestre. A este trabajo se suma la Campaña de 'Comercio Seguro', impulsada por la Policía Local y Policía Nacional, y el refuerzo con el sistema de videovigilancia municipal. Desde el Ayuntamiento vamos a poner todos los medios necesarios para consolidar un clima de seguridad, confianza y convivencia en El Ejido»

El alcalde ha agradecido «la labor que realizan los cuerpos y fuerzas de seguridad, un trabajo que redunda, sin duda, en la seguridad en nuestro municipio».

Por su parte, el Plan 'Comercio Seguro' de la Policía Local y Policía Nacional contempla una ampliación de las zonas de actuación alcanzando no solo el centro y las vías tradicionalmente comerciales sino calles como Pedro Ponce y Paseo Juan Carlos I. Este Plan se traduce en el refuerzo de patrullas a pie para evitar la comisión de hechos delictivos durante el periodo navideño y tiene como objetivo ofrecer consejos y pautas de conducta tanto a los comerciantes como al resto de ciudadanos para incrementar su seguridad durante estas fechas. Con ello se pretende prevenir hurtos, timos, estafas y robos, delitos que suelen incrementarse ante las grandes aglomeraciones propias de la campaña navideña.

La presencia de la Policía Local, en colaboración con Policía Nacional, será continuada en eventos y actividades en El Ejido y sus núcleos como el Parque de Ocio 'Little Park', la carroza itinerante de Papá Noel, zambombadas flamencas, photocall, conciertos, la burriquita o el Día de la Bicicleta. entre otros.

A todo ello se une el refuerzo de la vigilancia también en las zonas de ocio nocturno con especial atención en Nochebuena, el 24 de diciembre, y en Nochevieja, el 31 de diciembre.

Grandes eventos

En la reunión se han resaltado aquellos actos en los que se espera un alto movimiento de personas como la XXXVIII Carrera Urbana 'San Silvestre', que se celebrará el próximo 28 de diciembre con una importante novedad, la salida de la carrera de adultos se realizará a las 9.30 horas con el fin de favorecer la circulación del tráfico en las horas comerciales y minimizar las molestias.

Por su parte, en la Cabalgata de Reyes habrá presencia de Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil y personal de Cultura y, además, la cabalgata estará íntegramente videovigilada. También aumenta la presencia de agentes en los núcleos de población el día 5 de enero. Las Norias, Tarambana y Pampanico contarán con recreación estática de Reyes Magos mientras que El Ejido, Santa María del Águila, Almerimar, Balerma y San Agustín tendrán recorridos.

Por último, durante estas semanas se incrementan los puntos de regulación del tráfico, presencia del GOAP, unidad canida y seguridad interior.