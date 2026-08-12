«La ampliación del CEIP Andalucía va a permitir duplicar el numero de plazas escolares y mejorar los servicios»

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, acompañó a la consejera de Educación, Carmen Castillo; el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, Francisco ... Góngora; y la delegada territorial de Educación, Carmen María Jiménez Ropero, este martes en una visita al CEIP Andalucía de Santa María del Águila, tras el anuncio por parte de La Junta de Andalucía de la licitación de las obras.

Hace tan solo unos días, la Consejería de Educación, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, comunicaba la licitación de las obras de ampliación de este centro por un importe de 3.065.383,46 euros, con un plazo de ejecución previsto de doce meses.

El proyecto permitirá duplicar el número de plazas escolares, pasando de 225 a 450, además de incorporar nuevas aulas, biblioteca, comedor, gimnasio y espacios modernos adaptados a las necesidades de la comunidad educativa.

Una visita en la que también estuvieron presentes el concejal de Educación, Javier Rodríguez, el presidente de la Junta Local de Santa María del Águila, Jerónimo Ibáñez; la directora del centro, Inmaculada Fernández; y el presidente del AMPA del centro, Francisco Ruiz.

La regidora municipal subrayó la importancia de esta actuación para Santa María del Águila y para todo el municipio, «porque esta inversión de más de 3 millones de euros va a permitir ampliar y modernizar el CEIP Andalucía, dando respuesta así a las necesidades educativas actuales y futuras de los escolares de este núcleo».

Al hilo, destacó que «durante mucho tiempo las familias del CEIP Andalucía han demandado la ampliación del centro, una demanda que pronto se va a convertir en una realidad».

El centro, que actualmente es de tipología C1, con una línea de Educación Infantil y otra de Primaria, pasará a ser un C2, con dos líneas de cada nivel educativo. Asimismo, en los aularios actuales se llevarán a cabo redistribuciones y reformas, que permitirán organizar el centro por niveles educativos.

La nueva edificación, de dos plantas de altura, contará en su planta baja con los servicios de uso común, tales como biblioteca, comedor con cocina, sala de usos múltiples y gimnasio con vestuarios; albergará también núcleo de aseos, aseos-vestuarios de uso no docente, así como cuartos para instalaciones, limpieza y basura y un almacén.

Por su parte, en la altura superior se ubicarán ocho aulas polivalentes para primaria, cuatro aulas de pequeño grupo, aseos y otro almacén. Ambas plantas estarán comunicadas por un ascensor y garantizarán la accesibilidad y la conexión con los aularios actuales a través de una pasarela

Esta pasarela conectará en planta alta con el edificio principal existente, el de mayor antigüedad, en cuya altura superior se ubican otras cuatro aulas polivalentes de primaria, que completarán las doce de las que finalmente dispondrá el centro. En planta baja se reorganizarán los espacios actuales para ubicar en ella cuatro aulas de infantil con sus correspondientes aseos y aulas exteriores.

Dos aulas de infantil más, hasta sumar un total de seis, se mantendrán en el otro edificio existente en el centro, de solo una planta y en el que se localizan también los espacios de administración. En este último se acometerán otras reubicaciones e incluso una reforma para crear un aula de educación especial con aseo adaptado.

Además, las obras incluirán mejoras en el edificio principal, consistentes en la reparación de la instalación eléctrica, los aparatos de calefacción y las carpinterías de puertas y ventanas. Por último, se actuará en los espacios exteriores, donde se ampliarán las áreas destinadas a porche, juegos de infantil y primaria, estacionamiento, jardines y huerto.

El nuevo aulario del CEIP Andalucía contará con una instalación de bioclimatización ecológica mediante refrigeración adiabática, apoyada por paneles solares fotovoltaicos de 18 kW, además de calefacción por aerotermia, emisores de baja temperatura y ventilación natural con apertura automática de ventanas para garantizar la calidad del aire.

La actuación supondrá la ampliación del centro en 1.898 metros cuadrados y forma parte del Plan de Infraestructuras Educativas de la Consejería de Educación, ejecutado por la Agencia Pública Andaluza de Educación y financiado por el Programa Andalucía FEDER 2021-2027.

Durante la visita al centro, la primera edil también valoró el compromiso de la Junta de Andalucía con el municipio de El Ejido en materia de Educación con importantes y constantes inversiones que están permitiendo «la construcción, ampliación y mejora de infraestructuras educativas que eran muy necesarias en nuestro municipio».

Entre las actuaciones más destacadas se encuentra la construcción del nuevo CEIP Bahía de Almerimar, la ampliación y reforma del CEIP Miguel Servet; distintas actuaciones en el IES Mar Azul y el CEIP San Agustín; la reforma integral del CEIP Solymar; la ampliación del IES Murgi y del IES Francisco Montoya, la construcción del gimnasio del IES Luz del Mar, la ampliación de la Escuela Infantil Las Norias o la apertura del CEEE Luz de Poniente, entre otros.

En este punto, Ibáñez también recordó que las obras del nuevo Instituto de Almerimar avanzan a buen ritmo y comenzará a dar servicio el próximo curso 27-28.