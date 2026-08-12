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«La ampliación del CEIP Andalucía va a permitir duplicar el numero de plazas escolares y mejorar los servicios»

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, realiza una visita a este centro de Santa María del Águila que será ampliado

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Javier Rodríguez, Francisco Góngora, Julia Ibáñez, Carmen Castillo, Carmen Jiménez en la visita al centro.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, acompañó a la consejera de Educación, Carmen Castillo; el delegado del gobierno de la Junta de Andalucía, Francisco ... Góngora; y la delegada territorial de Educación, Carmen María Jiménez Ropero, este martes en una visita al CEIP Andalucía de Santa María del Águila, tras el anuncio por parte de La Junta de Andalucía de la licitación de las obras.

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