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Alumnos del taller de pintura acrílica y al óleo exponen sus trabajos en El Ejido

El objetivo de los cursos fue dotar al alumnado de conocimientos básicos de pintura al óleo con el fin de que realicen sus propias obras

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Foto grupal en el Centro de Cultura Mediterránea.
Foto grupal en el Centro de Cultura Mediterránea. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El Centro de la Cultura Mediterránea acogió este martes una exposición en la que se muestran los trabajos de los alumnos de los tres cursos ... de pintura al óleo (óleo 1, óleo 2 y óleo desde cero) y del curso de pintura acrílica del programa de la Unidad de Educación 'Aula de Ocio', que se impartieron en el Centro de Educación de Adultos 'Pablo Freire'.

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Alumnos del taller de pintura acrílica y al óleo exponen sus trabajos en El Ejido

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Alumnos del taller de pintura acrílica y al óleo exponen sus trabajos en El Ejido