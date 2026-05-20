Alumnos del taller de pintura acrílica y al óleo exponen sus trabajos en El Ejido

El Centro de la Cultura Mediterránea acogió este martes una exposición en la que se muestran los trabajos de los alumnos de los tres cursos ... de pintura al óleo (óleo 1, óleo 2 y óleo desde cero) y del curso de pintura acrílica del programa de la Unidad de Educación 'Aula de Ocio', que se impartieron en el Centro de Educación de Adultos 'Pablo Freire'.

El concejal de Participación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, y la concejala de Cultura, Elena Gómez, acompañaron en la presentación de la muestra a los más de 45 participantes de este curso que arrancó el pasado mes de noviembre y que finalizó con esta exposición compuesta de cerca de 70 obras.

El programa de la Unidad de Educación 'Aula de Ocio' contempla cinco formaciones dedicadas a la pintura al óleo, tres de ellas impartidas en el Centro de Adultos 'Pablo Freire', uno en el Centro de Asociaciones de Santa María del Águila y otro en el edificio la Estrella de Almerimar; y un curso dedicado a la pintura al óleo, impartido en el Centro de Adultos 'Pablo Freire'.

El objetivo de los cursos fue dotar al alumnado de conocimientos básicos de pintura al óleo con el fin de que realicen sus propias obras haciendo uso de las técnicas pictóricas.