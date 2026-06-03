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El Ejido

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Alumnos del SEK Alborán aprenden sobre la gestión municipal en El Ejido

Esta actividad se enmarca en las acciones formativas del centro

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Un momento de la visita.
Un momento de la visita. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Cerca de medio centenar de alumnos de sexto de primaria del colegio SEK Alborán visitaron el Ayuntamiento de El Ejido para conocer de cerca cómo ... se desarrolla la gestión municipal y cómo funciona el gobierno de El Ejido.

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Alumnos del SEK Alborán aprenden sobre la gestión municipal en El Ejido

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