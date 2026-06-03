Alumnos del SEK Alborán aprenden sobre la gestión municipal en El Ejido

Cerca de medio centenar de alumnos de sexto de primaria del colegio SEK Alborán visitaron el Ayuntamiento de El Ejido para conocer de cerca cómo ... se desarrolla la gestión municipal y cómo funciona el gobierno de El Ejido.

Los alumnos hicieron una parada en el Salón de Plenos, donde pudieron departir con el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora y con el concejal de Educación, Javier Rodríguez, sobre temas relacionados con El Ejido. Los alumnos aprovecharon para formular preguntas en materia de educación, deporte o salud y otras cuestiones relativas a cómo se desarrollan las votaciones o quién puede votar.

El alcalde les pidió que sean buenos compañeros, estudien, hagan deporte, lleven una alimentación saludable y cuiden de El Ejido.

Esta actividad se enmarca en las acciones formativas del centro con las que están trabajando conocimientos sobre la organización gubernamental de España, desde el ámbito municipal hasta el nacional.