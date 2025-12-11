Alumnos del IES Santo Domingo se forman con el 'Aula de Ecología Urbana'

El 'Aula de Ecología Urbana' de El Ejido ya está en marcha este curso con diversos itinerarios y actividades en las aulas de los centros ... educativos de El Ejido.

El concejal de Educación, Juventud y Participación Ciudadana, Javier Rodríguez, ha acompañado a medio centenar de alumnos del IES Santo Domingo donde ha puesto de relieve que «se trata de una propuesta divulgativa, de carácter gratuito para los colegios e IES, que da a conocer, en colaboración con la comunidad educativa, el patrimonio natural y etnográfico de El Ejido y busca sensibilizar sobre el cuidado del medio ambiente y concienciar sobre la importancia de encontrar las soluciones entre todos para hacer del municipio un espacio más sostenible».

Este programa, que se puso en marcha en el curso 2023/24, está impulsado por la Unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de El Ejido, en colaboración con la Asociación 'El Árbol de las Piruletas'.

Este proyecto que el pasado curso reunió a casi 3.000 escolares, también atesora un gran éxito porque ha sido distinguido a nivel autonómico con el Premio anual 'Educaciudad', convocado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, que reconoce la capacidad de los consistorios para generar programas educativos que impliquen a todos los sectores de la ciudadanía.

«Los datos y la demanda de los centros educativos nos muestran que el Aula de Ecología Urbana se está consolidando en el municipio como un importante recurso para que el alumnado de El Ejido aprenda sobre educación ambiental».

Moisés Palmero de 'El Árbol de las Piruletas' es el encargado de llevar a cabo los talleres en los colegios y de realizar las rutas que son tres. En cuanto a 'Los cuatro bosques de Murgi', el itinerario tiene el objetivo de dar a conocer los cuatro bosques que se pueden disfrutar en el municipio de El Ejido y de los que los ciudadanos que habitaron en la antigua ciudad de Murgi aprovecharon sus recursos, que incluye paradas en el Aljibe Matillas y el Abuelo Acebuche, en los artales a la espalda del CEIP Teresa de Jesús, el bosque de Punta Entinas y la playa de Almerimar.

'Esperando a la tortuga boba a la orilla de la playa' tiene como finalidad sensibilizar sobre el problema de las basuras en el mar y, por último, 'Aprendiendo a mirar Punta Entinas Sabinar' ofrece una visión general del espacio protegido Punta Entinas Sabinar con paradas en el Faro del Sabinal, Los Alcores y en la playa para ver los arribazones de posidonia oceánica. Además, a través de este programa se hace un seguimiento del proyecto Abuelo Acebuche.

Javier Rodríguez ha explicado que «cada año buscamos mejorar este programa para que siga siendo atractivo y una herramienta útil para los centros educativos y los escolares, intentando reforzar siempre la concienciación, el respeto y el cuidado de nuestro medio ambiente».