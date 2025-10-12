Alumnos del IES Murgi visitan el Ayuntamiento para conocer la gestión municipal

J. C. El Ejido Domingo, 12 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

Más de una veintena de alumnos de entre 16 y 18 años de primer curso del Grado Medio en Gestión Administrativa del Instituto de Educación Secundaria (IES) Murgi, del núcleo de El Ejido, visitaron el pasado 9 de octubre el Ayuntamiento para conocer de cerca su funcionamiento, acercarse a la gestión municipal y a las funciones propias de una Administración Local.

Estudiantes y profesores estuvieron acompañados por el concejal de Juventud y Educación, Javier Rodríguez, a quien tuvieron la oportunidad de formularle algunas preguntas sobre las competencias que le son propias a los Ayuntamientos, cuales son las funciones de alcalde y concejales, y otras relacionadas específicamente con los ámbitos de Juventud y Educación.

Por otro lado, la nave de Ejidomar acogió también el pasado jueves 9 de octubre una deliciosa actividad de la que disfrutaron alrededor de 550 personas del municipio, pertenecientes a las doce Asociaciones de Mayores con que cuenta El Ejido y a la que se sumaron los usuarios del programa municipal de mayores en situación de soledad no deseada, que desarrolla el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de El Ejido.

La 'Degustación Gastronómica' se enmarca en el programa de actividades de Participación Activa, organizadas por el Ayuntamiento de El Ejido, a través del área de Servicios Sociales, con el que se conmemora el Día Mundial del Mayor, con el objetivo de fomentar la participación activa de los mayores, que colaboran aportando sus propios platos, basados en ingredientes y recetas tradicionales de la zona.

El alcalde, Francisco Góngora, y la edil del área, Delia Mira, acompañaron a los mayores en esta cita culinaria, con la que se impulsa que los mayores se interrelacionen, socialicen y disfruten, compartiendo intereses, gustos, experiencias y vivencias.