Alumnos exponen sus trabajos en el Centro de Cultura Mediterránea

16/05/2026 a las 17:47h.

El Centro de la Cultura Mediterránea acogió este miércoles una exposición en la que se muestran los trabajos de los alumnos de los cursos de ... pintura al óleo del programa de la Unidad de Educación 'Aula de Ocio', que se impartieron en el Centro de Asociaciones de Santa María del Águila y en el edificio la Estrella de Almerimar.

El concejal de Participación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, acompañó en la presentación de la muestra a los más de 30 participantes de este curso que arrancó el pasado mes de noviembre y que finalizó con esta exposición compuesta de cerca de 40 obras.

El programa de la Unidad de Educación 'Aula de Ocio' contempla dos formaciones dedicadas a la pintura al óleo. El objetivo de los cursos fue dotar al alumnado de conocimientos básicos de pintura al óleo con el fin de que realicen sus propias obras haciendo uso de las técnicas pictóricas.

La próxima semana, en el Centro de la Cultura Mediterránea, se expondrán los trabajos realizados en los demás cursos del programa de la Unidad de Educación 'Aula de ocio'.