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Alumnos exponen sus trabajos en el Centro de Cultura Mediterránea

El programa de la Unidad de Educación 'Aula de Ocio' contempla dos formaciones dedicadas a la pintura al óleo

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Alumnos exponen sus trabajos en el Centro de Cultura Mediterránea
(IDEAL)

El Centro de la Cultura Mediterránea acogió este miércoles una exposición en la que se muestran los trabajos de los alumnos de los cursos de ... pintura al óleo del programa de la Unidad de Educación 'Aula de Ocio', que se impartieron en el Centro de Asociaciones de Santa María del Águila y en el edificio la Estrella de Almerimar.

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Alumnos exponen sus trabajos en el Centro de Cultura Mediterránea

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Alumnos exponen sus trabajos en el Centro de Cultura Mediterránea