Alumnos del curso de limpieza inician sus prácticas en Avanza Verde

Finaliza la parte teórica del curso sobre limpieza viaria donde participaron una decena de personas con discapacidad. La formación fue impulsada por la Asociación Asprodesa ... y la Fundación Konecta, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.

La edil de Discapacidad, Salud Mental y Prevención de Adicciones, María del Mar Martínez, asistió a la entrega de diplomas, que marca el fin de la parte teórica, ya que los alumnos se preparan para comenzar sus prácticas en la concesionaria de los Servicios de recogida de RSU y Limpieza Viaria Urbana Avanza en Verde.

El contenido estuvo adaptado a este colectivo que durante la formación adquirió conocimientos sobre técnicas de limpieza, uso de herramientas y maquinaria básica, gestionar residuos, prevención de riesgos laborales, habilidades laborales y trabajo en equipo y normas de seguridad e higiene.

La edil destacó que «el objetivo es mejorar la empleabilidad y la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, promoviendo la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la integración laboral mediante una formación que ha estado adaptada a sus capacidades y necesidades de apoyo».

El curso combina la parte teórica de 25 horas y una segunda fase de prácticas en empresa, hasta el 29 de junio, permitiendo al alumnado adquirir competencias profesionales en un entorno de trabajo normalizado.