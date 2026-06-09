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El Ejido

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Alumnos del curso de limpieza inician sus prácticas en Avanza Verde

El curso combina la parte teórica de 25 horas y una segunda fase de prácticas en empresa

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Entrega de diplomas.
Entrega de diplomas. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

Finaliza la parte teórica del curso sobre limpieza viaria donde participaron una decena de personas con discapacidad. La formación fue impulsada por la Asociación Asprodesa ... y la Fundación Konecta, con la colaboración del Ayuntamiento de El Ejido.

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Alumnos del curso de limpieza inician sus prácticas en Avanza Verde

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