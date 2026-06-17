Alumnos del CEIP Santa María del Águila realizan el itinerario cultural 'El Ejido, a través del tiempo'

Cerca de 100 alumnos del CEIP Santa María del Águila participaron hace unos días en el itinerario cultural 'El Ejido, a través del tiempo' puesto ... en marcha por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento con el que se muestra a los escolares de los centros educativos del municipio el patrimonio histórico.

Los escolares fueron recibidos en el Teatro Auditorio por los concejales Elena Gómez y Javier Rodríguez. Acompañados por sus profesores y guiados por Ramón Alférez, estos alumnos de 4º de primaria visitaron en este espacio la Colección Arqueológica de El Ejido que permite conocer la historia del municipio desde las primeras ocupaciones conocidas, hace más de 5.000 años, hasta el final del periodo romano.

Este museo se divide en dos salas, la de la prehistoria y la del periodo romano. En esta última, pudieron ver el mosaico romano que se encontró en el Yacimiento Arqueológico de Ciavieja en 1984. Este hallazgo marcó el inicio de las excavaciones arqueológicas en el lugar y de la colección actual.

Después, el alumnado del CEIP Santa María del Águila se trasladó hasta la Torre de Balerma, inscrita como Bien de Interés Cultural en el Catálogo del Patrimonio Histórico de Andalucía, es un monumento emblemático e, incluso, identitario.

Por último, hicieron una parada en el Castillo de Guardias Viejas, una fortaleza edificada en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, para defender el litoral de las frecuentes incursiones de piratas y corsarios.

Se concibió para albergar tropas de infantería, caballería y artillería, y en la actualidad alberga una exposición permanente de uniformes y armas portátiles de la época, además de maquetas representativas de los tres tipos de fortalezas costeras que se diseñaron en ese periodo.

Por último, los escolares recibieron el mapa de Marco Topo y pudieron señalar los sitios visitados, una iniciativa puesta en marcha por la concejalía de Turismo, para dar a conocer lugares turísticos de El Ejido de forma didáctica y divertida.