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El Ejido

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Alumnos del CEIP Santa María del Águila realizan el itinerario cultural 'El Ejido, a través del tiempo'

el alumnado del CEIP Santa María del Águila se trasladó hasta la Torre de Balerma e hicieron una parada en el Castillo de Guardias Viejas

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Un momento de la visita.

Javier Cortés

El Ejido

Cerca de 100 alumnos del CEIP Santa María del Águila participaron hace unos días en el itinerario cultural 'El Ejido, a través del tiempo' puesto ... en marcha por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento con el que se muestra a los escolares de los centros educativos del municipio el patrimonio histórico.

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Alumnos del CEIP Santa María del Águila realizan el itinerario cultural 'El Ejido, a través del tiempo'

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