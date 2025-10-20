Almerimar finaliza por todo lo alto la fiesta del Oktoberfest con diversas actuaciones

J. C. El Ejido Lunes, 20 de octubre 2025, 21:28 Comenta Compartir

El núcleo de Almerimar celebró este fin de semana su fiesta del otoño: el 'Oktoberfest'. Una cita con la música, la gastronomía y la cultura alemana ligada a la cerveza.

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Junta Local de Almerimar, y la asociación 'Amigos de la Plaza Batel de Almerimar', organizaron este importante evento en colaboración con numerosos establecimientos comerciales y hosteleros. La propuesta contó con la presencia de las concejalas Elena Gómez y María Herminia Padial y del presidente de la Junta Local, Inocencio Gabriel Manzano, así como miembros de la Junta Local.

La programación se desarrolló en la Plaza Batel y el sábado se prolongó hasta las 23.00 horas, ofreciendo el mejor ambiente con las actuaciones musicales de La Duda Rock, Chamae, El Xopper y la Banda Cinegética', 'Moon Dogs', 'Dj Fixi' y 'Groovey'; mientras que el domingo la música volvió a estar presente de la mano de Little Rock, Los Vinilos, Yolanda&Gabriel, y 'Dj Fixi' desde las 13.00 hasta las 21.00 horas. Por otro lado, El Ejido ya se prepara para la I Feria Internacional de la Cerveza que empezará el 23 de octubre y se extenderá hasta el domingo.