Almerimar contará con un Centro de Usos Múltiples con biblioteca

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó en la sesión celebrada este jueves diferentes acuerdos encaminados a mejorar e incrementar las infraestructuras ... municipales, reforzar la seguridad ciudadana y optimizar servicios, además de las habituales licencias de obras.

Entre los asuntos más destacados figura la adjudicación del contrato de suministro para la adecuación de los locales del CC-1 de Almerimar como Centro de Usos Múltiples, por un importe de 2.236.382 euros. Se trata de un proyecto estratégico que permitirá transformar este edificio en un equipamiento moderno, funcional y sostenible al servicio de los vecinos.

El alcalde, Francisco Góngora, señaló que «continuamos avanzando en proyectos que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos y que responden a las necesidades reales de nuestros núcleos de población. Esta actuación supondrá dotar a Almerimar de un espacio cultural y social de primer nivel que dará respuesta a una demanda de los vecinos».

La intervención se desarrollará por fases, comenzando con la ejecución de las instalaciones generales de climatización y protección contra incendios y la adecuación de la primera gran área del edificio destinada a la futura biblioteca pública, que contará con una superficie de 1.278 metros cuadrados.

El nuevo espacio dispondrá de sala de estudio, zona multimedia, área infantil, ludoteca y servicios adaptados, además de amplios espacios polivalentes diseñados para favorecer la flexibilidad de uso, la accesibilidad y la eficiencia energética mediante el aprovechamiento de la luz natural.

El diseño se organiza en torno a un eje central que conecta ambas calles y genera espacios de relación y descanso, con ambientes flexibles, luminosos y modulares, el uso de materiales sostenibles y tecnología de conectividad avanzada, creando así un espacio abierto, accesible y contemporáneo.

Asimismo, se aprobó el inicio del expediente de contratación para ejecutar el proyecto de adecuación de varios solares como aparcamientos públicos en la zona de Ejido Norte. La actuación contará con un presupuesto base de licitación de 117.752,47 euros y un plazo de ejecución de dos meses, con el objetivo de incrementar en 92 las plazas de estacionamiento disponibles y mejorar la movilidad en esta zona del municipio. Siete de las plazas de aparcamiento estarán reservadas a personas con movilidad reducida.

El proyecto contempla la habilitación de dos zonas de aparcamiento situadas junto al nuevo Centro de Usos Múltiples y entre el Camino del Ayudante y la calle Comisario Ángel Fernández, con el objetivo de facilitar el acceso tanto a los usuarios del pabellón como a los vecinos que hacen uso de las zonas verdes, parques, comercios y futuros servicios previstos en el entorno.

Obras

Las obras incluirán actuaciones de desbroce, nivelación y relleno de terrenos para adaptar los solares a la cota de calle, así como la demolición y adecuación de acerados para la ejecución de accesos. Además, se procederá a la reconstrucción de un muro de contención en el Camino del Ayudante para garantizar la seguridad y evitar escorrentías hacia el aparcamiento.

El proyecto también contempla la pavimentación de accesos y zonas de estacionamiento mediante adoquín y mezcla bituminosa, además de toda la señalización horizontal y vertical necesaria para ordenar el tráfico y los itinerarios peatonales.

Otro de los acuerdos adoptados fue el inicio del expediente para la instalación de equipos de medición del consumo eléctrico en diez centros municipales de mayores, con un presupuesto de 38.479 euros. Esta actuación permitirá implantar un sistema de control energético que facilite la repercusión individualizada de los consumos correspondientes a los servicios externos al uso municipal de estos edificios, favoreciendo una gestión más eficiente y sostenible.

En materia de seguridad, la Junta de Gobierno aprobó la incorporación de cuatro dispositivos TASER con cámaras policiales para la Policía Local, por una cuantía de 19.574 euros, con el objetivo de reforzar la protección tanto de los agentes como de la ciudadanía. Asimismo, Protección Civil adquiere un vehículo para mejorar la capacidad de respuesta y la prestación del servicio.

Por último, también acordó la prórroga del contrato de los talleres municipales de teatro para el curso escolar 2026-2027, garantizando la continuidad de una actividad plenamente consolidada dentro de la programación cultural y educativa del municipio y que cada año cuenta con una elevada participación de alumnos de todas las edades.