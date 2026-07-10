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Almerimar contará con un Centro de Usos Múltiples con biblioteca

La actuación aprobada en Junta de Gobierno se ejecutará por fases e incluirá la futura biblioteca, con sala de estudio, zona multimedia, área infantil y espacios polivalentes en un edificio moderno, accesible y energéticamente eficiente

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Un momento de la Junta de Gobierno celebrada al Ayuntamiento de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Ejido aprobó en la sesión celebrada este jueves diferentes acuerdos encaminados a mejorar e incrementar las infraestructuras ... municipales, reforzar la seguridad ciudadana y optimizar servicios, además de las habituales licencias de obras.

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Almerimar contará con un Centro de Usos Múltiples con biblioteca

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