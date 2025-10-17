Almerimar celebra su Fiesta de Otoño con el Oktoberfest y música durante este fin de semana

Desde las 13.00 horas hasta las 23.00 horas, la Plaza Batel ofrecerá el mejor ambiente tanto el sábado como el domingo

J. C. El Ejido Viernes, 17 de octubre 2025, 21:16

El núcleo de Almerimar celebra este próximo fin de semana su fiesta del otoño: el Oktoberfest. Una cita con la música, la gastronomía y la cultura alemana.

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Junta Local de Almerimar, y la asociación 'Amigos de la Plaza Batel de Almerimar', organizan este importante evento que se desarrollará los días 18 y 19 de octubre, con la colaboración de numerosos establecimientos comerciales y hosteleros.

Desde las 13 hasta las 23 horas, la Plaza Batel ofrecerá el mejor ambiente el sábado con las actuaciones musicales de La Duda Rock, Chamae, El Xopper y la Banda Cinegética', 'Moon Dogs', 'Dj Fixi' y 'Groovey'; mientras que el domingo, de 13 a 21 horas, la música volverá a estar presente de la mano de Little Rock, Los Vinilos, Yolanda&Gabriel, y 'Dj Fixi'.

Una propuesta con la que además atraer a los amantes de la cultura alemana a este núcleo ejidense durante un fin de semana lleno de propuestas.