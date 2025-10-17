Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cartel anunciador de las actividades. R. I.

Almerimar celebra su Fiesta de Otoño con el Oktoberfest y música durante este fin de semana

El Ejido ·

Desde las 13.00 horas hasta las 23.00 horas, la Plaza Batel ofrecerá el mejor ambiente tanto el sábado como el domingo

J. C.

El Ejido

Viernes, 17 de octubre 2025, 21:16

Comenta

El núcleo de Almerimar celebra este próximo fin de semana su fiesta del otoño: el Oktoberfest. Una cita con la música, la gastronomía y la cultura alemana.

El Ayuntamiento de El Ejido, a través de la Junta Local de Almerimar, y la asociación 'Amigos de la Plaza Batel de Almerimar', organizan este importante evento que se desarrollará los días 18 y 19 de octubre, con la colaboración de numerosos establecimientos comerciales y hosteleros.

Desde las 13 hasta las 23 horas, la Plaza Batel ofrecerá el mejor ambiente el sábado con las actuaciones musicales de La Duda Rock, Chamae, El Xopper y la Banda Cinegética', 'Moon Dogs', 'Dj Fixi' y 'Groovey'; mientras que el domingo, de 13 a 21 horas, la música volverá a estar presente de la mano de Little Rock, Los Vinilos, Yolanda&Gabriel, y 'Dj Fixi'.

Una propuesta con la que además atraer a los amantes de la cultura alemana a este núcleo ejidense durante un fin de semana lleno de propuestas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  3. 3 La tienda de Granada famosa por sus quesos, vermut y la sobrasada mallorquina
  4. 4 Una mujer de 64 años herida en la cabeza tras ser atropellada por el metro de Granada
  5. 5 La lluvia deja una quincena de incidencias, casas anegadas y carreteras cortadas en Íllora
  6. 6 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  7. 7 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  8. 8 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  9. 9 Así es el hotel de Leo Messi en un lugar privilegiado de Andalucía
  10. 10

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Almerimar celebra su Fiesta de Otoño con el Oktoberfest y música durante este fin de semana

Almerimar celebra su Fiesta de Otoño con el Oktoberfest y música durante este fin de semana