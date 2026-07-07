Almerimar y Balerma celebran las fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Los núcleos costeros de Almerimar y Balerma celebran sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen con una amplia programación de actividades para todos ... los públicos que se van a desarrollar en torno a la festividad de la patrona de los marineros.

El núcleo de Almerimar celebrará este miércoles, a las 21.00 horas en la Playa del Tiburón, la popular sardinada, que estará amenizada por un grupo de flamenquito fusión. El jueves tendrá lugar la VIII Gala Play Back y la verbena popular; y el viernes, a las 17.30 horas, la Fiesta del Mar en la Playa de Levante.

El viernes por la noche Dorita Gómez, en representación de la Asociación de Mujeres de Almerimar, pronunciará el pregón que anuncia las fiestas en honor a la Virgen del Carmen 2026 y, acto seguido, se entregarán los VIII Premios Destacados, que este año recaen en la UD Almerimar; Teodoro Trigueros Ovejero, de 'El Olimpo Beach'; y al grupo 'Amigos de la playa'.

El sábado 11 de julio la segunda dársena acogerá la VIII Cucaña, a las 18.30 horas, y el mercadillo Gastro Art, a partir de las 20.00 horas, además de la verbena popular, que también se celebrará el domingo.

Una de las citas más esperadas es la Fiesta de la Espuma, que se llevará a cabo en el Campo de Rugby el miércoles 15, jornada que también albergará el Teatro Cultural 'WC', en la Plaza del Tiburón.

El jueves será el día grande con la celebración de la Misa en las inmediaciones de la Torre de Control y la Procesión Marítimo-Terrestre de la Virgen del Carmen por el núcleo a partir de las 20.00 horas. El fin de fiestas lo pondrá el sábado 18 la celebración de la octava edición de Almerimar Fest.

Balerma, por su parte, arrancará sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen este sábado con la apertura del recinto ferial y la celebración de la 'Nocturna de Balerma'. El miércoles 15 la Plaza de la Torre albergará animación infantil, fiesta de la espuma y la fiesta del mar.

El día grande, el jueves 16, se celebrará la Fiesta de la Espuma y la Misa en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, que estará acompañada por el coro 'Balandra' y la Procesión y el embarque, si el tiempo lo permite será a partir de las 20.00 horas.