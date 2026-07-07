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Almerimar y Balerma celebran las fiestas en honor a la Virgen del Carmen

Arrancan sus programas festivos con actividades para todas las edades y con la Misa y Procesión Marítimo-Terrestre de la Virgen el día 16 de julio

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Procesión de la Virgen del Carmen.

Javier Cortés

El Ejido

Los núcleos costeros de Almerimar y Balerma celebran sus fiestas en honor a la Virgen del Carmen con una amplia programación de actividades para todos ... los públicos que se van a desarrollar en torno a la festividad de la patrona de los marineros.

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Almerimar y Balerma celebran las fiestas en honor a la Virgen del Carmen

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