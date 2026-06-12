Almerimar y Balerma ampliarán sumarán 107 nuevas plazas de aparcamiento

La Junta de Gobierno aprobó en su sesión de este jueves, además de las habituales licencias de agricultura y urbanismo, expedientes y proyectos en deferentes ... áreas de gestión municipal. Entre estos, se aprobó el expediente de contratación del proyecto de adecuación de solares para su uso como aparcamientos en Almerimar y Balerma, con un presupuesto base de licitación de 275.754 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

«El objetivo es optimizar espacios actualmente infrautilizados, mejorar la accesibilidad y resolver las deficiencias funcionales existentes», explicó el alcalde Francisco Góngora.

En Almerimar, se actuará sobre un solar municipal actualmente sin urbanizar que, de forma espontánea, viene utilizándose como aparcamiento y zona de acopio para empresas municipales. La intervención permitirá regularizar su uso, reforzar la seguridad y funcionalidad del espacio, eliminar la vegetación densa existente y pavimentar el paseo peatonal colindante.

El solar se encuentra situado en la zona centro-norte del núcleo, entre la avenida de la Sal y la calle Mascarón, junto al CEIP de Almerimar. El acceso al nuevo aparcamiento se habilitará por la zona noroeste de la parcela y contará con señalización horizontal para la distribución de 96 plazas, cinco de ellas reservadas para personas con movilidad reducida.

Por su parte, en Balerma se adecuará un solar actualmente en estado natural y se mejorará la vía de acceso, dando solución a los problemas de drenaje, regularizando el firme y repavimentando la calle Luciano Rubio mediante una plataforma única de adoquines, lo que favorecerá un uso más seguro, accesible y duradero.

El solar está ubicado entre las calles García Márquez, Gloria Fuertes y Góngora. El acceso al aparcamiento se realizará desde la calle Gloria Fuertes y se ejecutará la señalización horizontal para habilitar 11 plazas de estacionamiento, una de ellas destinada a personas con movilidad reducida.

Como explicó Góngora, «ambas actuaciones suman 107 plazas para coches que contribuirán a mejorar la movilidad, la ordenación del espacio urbano y la disponibilidad de aparcamientos, incorporando además seis plazas reservadas para personas con discapacidad».

Asimismo, se aprobó el expediente de contratación para la sustitución de las lamas orientables del CEIP Punta Entinas, cuya funcionalidad se mantiene, pero cuyo estado se deterioró con el tiempo. La obra, con un presupuesto de 56.508 euros y un plazo de tres meses, consistirá en el desmontaje de las lamas existentes sin dañar los paramentos y la colocación de nuevas lamas de aluminio lacadas en blanco, aprovechando la intervención para pintar las rejas vistas en la fachada noroeste del centro correspondientes a los aseos tanto de planta baja como de planta 1ª.

Por otra parte, se aprobó la propuesta definitiva de alumnado beneficiario y lista de espera para las cuatro becas de promoción académica en el Colegio Internacional SEK-Alborán para el curso 2026/2027. Estas becas permiten cursar estudios de Bachillerato Internacional, con certificación aceptada internacionalmente, fomentando la excelencia educativa de estudiantes de entre 16 y 19 años.

Las becas de promoción académica para cursar estudios en el SEK se ofertan por dicha institución al Ayuntamiento dentro del contrato de adjudicación del derecho de superficie de la parcela de titularidad municipal en la que se encuentra ubicado el centro educativo.

Finalmente, se adjudicó el expediente de contratación de seguros privados del Ayuntamiento, con un presupuesto total de 230.891 euros, que incluye la póliza de riesgos patrimoniales de todos los bienes e inmuebles; la póliza vida y accidentes para el personal; y póliza de accidentes para los usuarios, alumnos y/o participantes en actividades organizadas por el Ayuntamiento y sus organismos autónomos.