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Almerimar y Balerma ampliarán sumarán 107 nuevas plazas de aparcamiento

La Junta de Gobierno aprueba el expediente de contratación del proyecto, con un presupuesto de 275.754 euros

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La Junta de Gobierno se celebró este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido.
La Junta de Gobierno se celebró este jueves en el Ayuntamiento de El Ejido. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

La Junta de Gobierno aprobó en su sesión de este jueves, además de las habituales licencias de agricultura y urbanismo, expedientes y proyectos en deferentes ... áreas de gestión municipal. Entre estos, se aprobó el expediente de contratación del proyecto de adecuación de solares para su uso como aparcamientos en Almerimar y Balerma, con un presupuesto base de licitación de 275.754 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

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