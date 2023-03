«Almería y Murcia son los dos lugares de España que más esparto tienen»

Inmaculada Acién El Ejido Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

Manuel Utrilla, natural de Alcolea pero criado en la zona de El Ejido, es de los pocos esparteros que hay en la provincia de Almería. Y es que es más una afición que un trabajo, ya que de ello no se vive. Él encontró esta afición cuando se jubiló y desde entonces no lo ha soltado de la mano. Hoy es posible ver todos sus trabajos y adquirirlos en la Nave Cultural de Santa María del Águila, durante la celebración del I Concurso Territorial de Doma Vaquera y Alta Escuela que se está celebrando en este núcleo ejidense.

¿Qué le llevó a aficionarse por el esparto?

Me jubilé hace ya casi 30 años, porque me jubilé muy pronto y llevo más de 25 años con el esparto. El hecho de estar parado y tener tiempo me hizo buscar una distracción y aprendí con un grupo de amigos de Alcolea, porque aunque sabía un poco, ya que mi padre lo hacía, yo no.

¿Y también coje el esparto?

Coger el esparto en campo tiene multa, pero yo creo que es necesario cogerlo porque lo que necesita la planta es que se la limpie.

Luego lo clasifico y lo preparo. Lo clasifico porque soy caprichoso y en función de lo que vaya a hacer así gasto el esparto, porque el esparto lo hay más largo o más fino.

¿Todavía hay esparto en Almería?

Hay mucho esparto pero está envejecido y como no se limpia está cada vez más seco. Y es un problema porque el esparto seco en el campo es gasolina, porque arde como la tea. No entienden que lo que hacemos cuando cogemos esparto es un bien para la planta y para el campo, porque si la planta no se limpia eso llega a secarse del todo.

¿De dónde saca las muestras que vemos cenachos, botelleros, alpargatas, hasta sobrerillos?

Eso es tener un poco de imaginación. Hay muchos tipos de enredo y de punto. De cestos, de pleitas... Hay muchos modelos. La más complicada es la pleita de 25 ramales que es la pleita volteada, con la que se hacen los moldes para queso, que no tiene ni punta ni cabeza, que lleva todo a un lado y deja una cara muy limpia para el queso. Luego está la pleita para hacer las espuertas y capazos. Está la crineja. Hay muchas clases de puntos.

¿Se va a perder el espartero?

Es posible que no porque hay una asociación que es de ámbito nacional y se llama los 40 Ramales y que están trabajando para que no se pierda. Vamos a ver si lo conseguimos.

Llevo años yendo a una concentración de esparteros en Albacete, que es donde está esa asociación de esparteros, pero ya jubilados, porque esto es para gente que no tenga trabajo, pero para negocio no. Allí hay un hombre de Hellín que lleva esparto para venderlo, porque antiguamente incluso compraba esparto para hacer pana, ya que el esparto tiene unas fibras muy fuertes y hacía pana, incluso el papel de estraza salía del esparto, ya hoy sé si se hace eso. Antiguamente se decía 'hombre perdido, se iba al esparto', porque en todos esos pueblos de la sierra, llegabas, arrancabas esparto y te ganabas un jornalillo para medio comer.

De hecho, la asociación está intentando que den trabajo los Ayuntamientos para mantener limpias las atochas en el campo, porque incluso cuando llueve unas atochas que estén limpias se ponen verdes y da encanto verlo, no que ahora se ve todo seco. Es un bien que se le hace a la planta y a la naturaleza.

¿Y en Almería se está perdiendo?

En Almería hay un muchacho joven en la zona de Níjar, de poco más de 20 años, que trabaja el esparto en sus ratos libres y que hace filigranas. Aprendices hay muchos. Almería y Murcia son los dos lugares de España que más esparto tienen.

Siempre se ha dicho aquello de 'Almería, tierra de esparto y legañas'.

Siempre me había preguntado el porqué se decía eso, pero he comprobado que cuando echo un par de días clasificándolo y moviéndolo después de recogerlo en campo, por la mañana tengo legañas y es del polvillo del esparto.

Incluso ha llegado a dar clase...

Sí, me llaman los Ayuntamientos para hacer escuela taller y doy clases, y yo encantado de poder hacerlo. He dado clases en la asociación El Timón, en Almería, también en Ugíjar, Jorairátar y Turón. También en el instituto de Las Norias y donde se presente.