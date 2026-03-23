De Almería al Ballet Nacional: el talento de la Asociación Francisco Velarde brilla en la gran cita de la danza en Andalucía

La Asociación Cultural Francisco Velarde ha vuelto a demostrar su altísimo nivel artístico tras desempeñar un papel magnífico en el prestigioso certamen 'Dreaming Dance World ... Cup Andalucía 2026', celebrado los pasados días 14 y 15 de marzo en la localidad malagueña de Torremolinos. Para compartir este importante éxito con la ciudadanía, los integrantes de la asociación han organizado una jornada de convivencia en el Centro Asociativo Municipal, un encuentro que ha contado con la presencia de la concejal de Cultura, Elena Gómez, quien ha acudido personalmente para trasladar su más sincera felicitación a todos los ganadores y participantes de esta edición. Durante el acto, la edil ha valorado de forma muy positiva la participación de la entidad, señalando que los reconocimientos obtenidos son el fruto directo del esfuerzo, la dedicación constante y el firme compromiso demostrado tanto por el alumnado como por el equipo docente, lo que reafirma la apuesta de la asociación por una formación de calidad en el exigente ámbito de la danza.

Este certamen de danza, que goza de un gran reconocimiento internacional al ser miembro del Consejo Internacional de Danza CID UNESCO, logró reunir a numerosos talentos de alto nivel procedentes de diversos puntos de la geografía, creando un marco de competencia muy exigente en el que el alumnado de la Asociación Francisco Velarde consiguió brillar con luz propia. Los representantes de la asociación obtuvieron importantes reconocimientos que avalan su técnica y expresividad, logrando imponerse en categorías muy reñidas tanto en las modalidades individuales como en las grupales, dejando una huella imborrable en el escenario de Torremolinos a lo largo de las dos jornadas de competición.

En lo que respecta a la modalidad individual, la asociación alcanzó la excelencia al lograr tres primeros premios en distintas categorías, demostrando la versatilidad de sus bailarines. En la Categoría Infantil, la alumna Jimena se alzó con el máximo galardón gracias a su interpretación de la pieza titulada «La Salvaje», mientras que en la Categoría Absoluta el primer premio fue para Alicia Salas y en la Categoría Premium el triunfo recayó en Daniel de los Ramones. Estos éxitos individuales se vieron complementados por un rendimiento grupal igualmente sobresaliente, donde la asociación obtuvo el primer premio en la Categoría Absoluta, un segundo premio en la Categoría Infantil y un tercer premio en la Categoría Premium, consolidando así su posición como una de las escuelas referentes en el panorama coreográfico actual.

Más allá de las medallas, cabe destacar de manera especial el logro alcanzado por la alumna Alicia Salas, quien, tras su brillante actuación y su primer premio en la categoría absoluta, ha recibido una nominación de gran relevancia para optar a una beca de formación. Esta oportunidad le permitiría pasar una semana de aprendizaje intensivo con el Ballet Nacional de España, una de las instituciones dancísticas más prestigiosas del mundo. Esta nominación no solo representa un orgullo para la Asociación Cultural Francisco Velarde y para el municipio, sino que supone un reconocimiento explícito al talento, la proyección artística y el prometedor futuro de la joven bailarina en la escena profesional.