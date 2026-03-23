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De Almería al Ballet Nacional: el talento de la Asociación Francisco Velarde brilla en la gran cita de la danza en Andalucía

La concejal de Cultura, Elena Gómez, felicita a los alumnos y docentes por los excelentes resultados obtenidos en Torremolinos, destacando la nominación de Alicia Salas para una beca en el Ballet Nacional de España

Lunes, 23 de marzo 2026, 17:10

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La Asociación Cultural Francisco Velarde ha vuelto a demostrar su altísimo nivel artístico tras desempeñar un papel magnífico en el prestigioso certamen 'Dreaming Dance World ... Cup Andalucía 2026', celebrado los pasados días 14 y 15 de marzo en la localidad malagueña de Torremolinos. Para compartir este importante éxito con la ciudadanía, los integrantes de la asociación han organizado una jornada de convivencia en el Centro Asociativo Municipal, un encuentro que ha contado con la presencia de la concejal de Cultura, Elena Gómez, quien ha acudido personalmente para trasladar su más sincera felicitación a todos los ganadores y participantes de esta edición. Durante el acto, la edil ha valorado de forma muy positiva la participación de la entidad, señalando que los reconocimientos obtenidos son el fruto directo del esfuerzo, la dedicación constante y el firme compromiso demostrado tanto por el alumnado como por el equipo docente, lo que reafirma la apuesta de la asociación por una formación de calidad en el exigente ámbito de la danza.

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