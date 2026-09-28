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La Aldeilla recupera las antiguas labores del campo con la XIII edición del Encuentro de Trilla

La actividad tiene también como objetivo mantener viva la memoria de las generaciones que trabajaron el campo

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Un momento de la actividad.

Javier Cortés

El Ejido

Santa María del Águila celebró la XIII edición del tradicional Encuentro de Trilla, una cita que cada año permite recuperar y poner en valor las ... antiguas labores del campo y acercarlas a vecinos. La jornada se desarrolló en la Plaza de La Era, donde los asistentes han podido conocer de primera mano cómo se realizaba antiguamente con mulas y caballos la trilla, el proceso mediante el cual se separaba el grano del cereal de la paja después de la siega.

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La Aldeilla recupera las antiguas labores del campo con la XIII edición del Encuentro de Trilla

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