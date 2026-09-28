La Aldeilla recupera las antiguas labores del campo con la XIII edición del Encuentro de Trilla

Santa María del Águila celebró la XIII edición del tradicional Encuentro de Trilla, una cita que cada año permite recuperar y poner en valor las ... antiguas labores del campo y acercarlas a vecinos. La jornada se desarrolló en la Plaza de La Era, donde los asistentes han podido conocer de primera mano cómo se realizaba antiguamente con mulas y caballos la trilla, el proceso mediante el cual se separaba el grano del cereal de la paja después de la siega.

El encuentro contó con una amplia participación de vecinos y con la asistencia de la alcaldesa, Julia Ibáñez; el vicepresidente de Diputación, Ángel Escobar; el presidente de la Junta Local, Jerónimo Ibáñez, y otros miembros del equipo de Gobierno. Esta actividad se convirtió, una edición más, en un espacio de convivencia en torno a las tradiciones y costumbres vinculadas al pasado agrícola de Santa María del Águila.

La programación incluyó una comida de convivencia con paella, además de un servicio de barra con tapas variadas. La jornada continuó durante la sobremesa con la actuación de Waxi Flamenco, que puso el acompañamiento musical a un encuentro pensado para disfrutar en familia.

La actividad, que fue organizada por la Comisión de Fiestas y Actividades Culturales de Santa María del Águila y la Junta Local, tiene también como objetivo mantener viva la memoria de las generaciones que trabajaron el campo, de las labores de la cosecha antigua y favorecer que estos conocimientos y costumbres puedan ser conocidos por los más jóvenes.

La Plaza de la Era también acogió ayer la Fiesta Bienvenida al Otoño con talleres, juegos y animación infantil y la actuación musical de Flamenkito Fusión Entre Amigos.