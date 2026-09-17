La alcaldesa aborda con Agroejido la celebración de su 50 Aniversario

La alcaldesa, Julia Ibáñez, mantuvo una reunión con el presidente de Agroejido, Antonio Enciso, para abordar, entre otras cuestiones, la celebración del 50 Aniversario de ... la empresa, una efeméride que pone en valor la trayectoria de una empresa estrechamente vinculada a la evolución y al desarrollo del sector hortofrutícola de El Ejido y de toda la comarca.

En el encuentro, en el que también ha participado el concejal de Agricultura, Manuel Martínez, se ha repasado la evolución de Agroejido desde su creación en 1976, cuando un grupo de compradores decidió unir esfuerzos para trabajar conjuntamente en la comercialización de productos agrícolas, iniciando su actividad como subasta.

Un proyecto que cinco décadas después se consolidó como una empresa líder y de referencia dentro del sector hortofrutícola almeriense, capaz de cosechar frutas y hortalizas de excelente calidad y con métodos naturales los doce meses del año. Un punto de inflexión en esta trayectoria se produjo en 1988, con la puesta en marcha de una nueva línea de negocio dedicada a la transformación, el envasado y la comercialización de productos bajo marcas propias, que han alcanzado un reconocido prestigio tanto en España como en distintos mercados europeos.

La alcaldesa destacó la importancia de conmemorar estos 50 años que «forman parte también de la historia de nuestro municipio y de la transformación que ha experimentado El Ejido en las últimas décadas de la mano de la agricultura», un hizo que Agroejido celebrará junto a trabajadores, agricultores, clientes y representantes de la sociedad ejidense con un acto que tendrá lugar a lo largo de la actual campaña.

La empresa experimentó un notable crecimiento, con un incremento superior al 150% en los últimos años y una facturación anual que en la última campaña superó los 138 millones de euros, y que responde a un incremento medio de entre el 15% y el 20% cada ejercicio. Entre sus principales clientes se encuentran grandes cadenas de supermercados de España y otros países europeos.

Agroejido cuenta con nueve centros en Almería y Granada, unificando la subasta en sus instalaciones centrales ubicadas en El Ejido. La empresa genera alrededor de 300 empleos y trabaja con 1.500 agricultores colaboradores. En su apuesta por la adaptación y modernización, Agroejido incorporó la producción ecológica en 2022 y, en diciembre de 2025, puso en funcionamiento su nuevo sistema de subasta en El Ejido.