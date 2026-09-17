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La alcaldesa aborda con Agroejido la celebración de su 50 Aniversario

La empresa experimentó un notable crecimiento, con un incremento superior al 150% en los últimos años

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Un momento de la reunión.

Javier Cortés

El Ejido

La alcaldesa, Julia Ibáñez, mantuvo una reunión con el presidente de Agroejido, Antonio Enciso, para abordar, entre otras cuestiones, la celebración del 50 Aniversario de ... la empresa, una efeméride que pone en valor la trayectoria de una empresa estrechamente vinculada a la evolución y al desarrollo del sector hortofrutícola de El Ejido y de toda la comarca.

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La alcaldesa aborda con Agroejido la celebración de su 50 Aniversario

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