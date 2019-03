El alcalde abordará con Carreteras el estado del proyecto de la carretera de Almerimar El encuentro se producirá la próxima semana y en él Francisco Góngora buscará obtener el permiso para actuar sobre las rotondas de los enlaces a la autovía INMACULADA ACIÉN El Ejido Lunes, 4 marzo 2019, 19:18

La próxima semana el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, se reunirá con el Director General de Carreteras para abordar el estado del proyecto de desdoblamiento de la carretera de Almerimar en los enlaces con la autovía.

«Ese proyecto se debe estar concluyendo ya, porque tenía un plazo de ejecución de seis meses y estará a punto de expirar si no lo ha hecho ya», apuntó el máximo responsable municipal.

El objetivo es que este proyecto no caiga en el olvido y «no se demore». Así, Góngora subrayó que con la convocatoria de elecciones generales para el próximo 28 de abril habrá que esperar a que se aprueben los próximos Presupuestos Generales del Estado, en los que ya debería incluirse este proyecto « porque va a estar terminado y cuantificado».

Sobre este asunto, el primer edil ejidense indicó que el presupuesto de esta obra oscila a priori entre los cuatro y medio y los cinco millones de euros, y contempla toda la remodelación del enlace 409, que es el de Copo, para aliviar el tráfico e incorporar carril bici y pasillos peatonales, entre otros.

En cuanto a la 411, que es la de Santa María del Águila y Las Norias es un «enlace en condiciones precarias, porque no tiene las rotondas de enlace echas».

No obstante, no es este el único proyecto sobre el que quiere incidir el alcalde de El Ejido en esa reunión. «Quiero plantear otra cuestión que llevamos ya meses solicitando a Carreteras y que es la autorización para acondicionar las rotondas en los enlaces de la autovía que no están tratadas aún».

Una de ellas es la rotonda del polígono industrial La Redonda. «Un polígono agroindustrial de los más importantes a nivel de Europa en frutas y hortalizas, en el cual están francamente deterioradas las glorietas y rotondas», insistió Góngora, quien explicó que el objetivo del equipo de gobierno es «acondicionarlos, embellecerlas y tratarlas bien con un tratamiento de bajo mantenimiento, e incluso que lleven su denominación, entre otros. Algo que se está demorando y que me gustaría agilizar para poder hacerlo cuanto antes».

Agricultura

Por otra parte, mañana tendrá lugar la primera reunión de Francisco Góngora con la nueva delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Aránzazu Martín, para abordar «temas cruciales en el desarrollo de nuestro modelo agrícola», señaló el máximo responsable municipal.

El alcalde apuesta por un desbloqueo en materia de educación

Aún no hay fecha para una primera reunión con la nueva delegada de Educación pero el alcalde de ElEjido, Francisco Góngora, confía en que se produzca en la próxima semana. Una reunión en la que se abordarán las necesidades del municipio en cuanto a infraestructuras y la confección de un plan de choque. «Este cambio de Gobierno está suponiendo ya un impulso muy necesario para el municipio de El Ejido», afirmó Góngora, quien está convencido de que la llegada del PP a la Junta permitirá desbloquear la situación sobre la parcela en la que debería construirse el nuevo instituto de Almerimar.

«Esa parcela de 35.000 metros cuadrados cumple con todas las exigencias y requisitos, es la parcela que el plan parcial de Almerimar de esa zona proponía para desarrollos educativos aprobado por la propia Junta de Andalucía».

No obstante, Góngora apuntó también a la necesaria puesta en marcha del nuevo colegio en ese núcleo, otro en Ejido Sur y ampliaciones en Las Norias y Santa María del Águila.A eso se unen reformas en centros educativos como es el caso del CEIP Solymar de Matagorda.