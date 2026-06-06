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Alarcón defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con El Ejido «como ningún otro»

El portavoz socialista reprocha a PP y Vox que utilicen el Pleno del Ayuntamiento para hablar de cuestiones nacionales, en lugar de centrarse en los problemas del municipio

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El portavoz del PSOE en El Ejido, José Miguel Alarcón.
El portavoz del PSOE en El Ejido, José Miguel Alarcón. (IDEAL)

Javier Cortés

El Ejido

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, defendió que el Gobierno de Pedro Sánchez cumplió con El ... Ejido «como ningún otro», con inversiones millonarias en agua, regadíos, ayudas directas al campo e infraestructuras estratégicas para el municipio y para la provincia de Almería.

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Alarcón defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con El Ejido «como ningún otro»

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Alarcón defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con El Ejido «como ningún otro»