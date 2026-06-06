Alarcón defiende que el Gobierno de Pedro Sánchez ha cumplido con El Ejido «como ningún otro»

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido, José Miguel Alarcón, defendió que el Gobierno de Pedro Sánchez cumplió con El ... Ejido «como ningún otro», con inversiones millonarias en agua, regadíos, ayudas directas al campo e infraestructuras estratégicas para el municipio y para la provincia de Almería.

Durante su intervención en el Pleno celebrado este viernes, Alarcón reivindicó el papel del Gobierno de España en El Ejido y señaló que muchos de los proyectos que se están ejecutando en el municipio fueron posibles gracias a los fondos europeos negociados por el Gobierno progresista de Pedro Sánchez, así como a las políticas fiscales, subvenciones e inversiones impulsadas desde el Ejecutivo central.

En este sentido, recordó que El Ejido se benefició en los últimos años de más de 70 millones de euros para proyectos de agua, más de 60 millones para actuaciones de regadío y más de 20 millones en ayudas directas a agricultores afectados por la DANA y por otros fenómenos meteorológicos adversos. «El PSOE cumple con El Ejido como nunca lo ha hecho otro Gobierno», defendió.

Asimismo, el portavoz socialista señaló que los grandes proyectos de infraestructuras de la provincia, en materia de autovías, carreteras, desalación o AVE, «tienen huella socialista». Para Alarcón, el Gobierno de España «se ha portado y se está portando con Almería como ningún otro Gobierno», pese al intento permanente del PP de negar esas inversiones.

Frente a este compromiso con El Ejido, Alarcón reprochó al Partido Popular y a Vox que hayan llevado al Pleno una moción conjunta sobre la situación política nacional, aprobada con los votos de ambos grupos, con la única intención de hacer oposición al Gobierno de España desde el Ayuntamiento, en lugar de centrar el debate municipal en los problemas reales de los vecinos y vecinas de El Ejido.

Durante su intervención, Alarcón señaló que la moción responde a la estrategia que el PP mantiene desde las elecciones generales de julio de 2023, cuando, tras ganar las municipales y autonómicas, «pensaban que también iban a gobernar España» y no lograron sumar los apoyos necesarios.

El portavoz socialista también advirtió al alcalde de que el PP «se está equivocando al asumir el discurso de Vox», un partido cuyos planteamientos «no tienen nada que ver con la realidad de El Ejido» ni con los problemas que deberían ocupar el debate municipal.

Alarcón defendió, además, la presunción de inocencia y el respeto al trabajo de la justicia ante las investigaciones judiciales en curso. El portavoz socialista subrayó que la corrupción «quema a cualquier demócrata» y que, si alguien tiene que responder ante la justicia, debe hacerlo, pero ha rechazado que PP y Vox utilicen una moción municipal para condenar políticamente antes de que terminen las investigaciones. «Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y el que tenga que pagar, que pague», sostuvo.

En este punto, Alarcón recordó, además, que el PP «no está autorizado para dar lecciones de corrupción», especialmente en la provincia de Almería, donde estos días están desfilando ante el juez los investigados por el Caso Mascarillas de la Diputación Provincial, una causa vinculada a una presunta trama de contratación irregular que afecta a responsables del Partido Popular en la institución provincial.