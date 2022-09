Agricultor de día, Dj y productor musical internacional, de noche

Francisco García Herrada, conocido artísticamente como Frannabik es un joven ejidense de 27 años, que hace nueve comenzó en el mundo de la música electrónica, concretamente en el 'drum and bass'.

En menos de una década este joven ha pasado de comenzar tocando en 'raves' a participar en el Monegros Desert Festival, el festival de música electrónica más importante de España y uno de los de más renombre a nivel europeo, y a recibir llamadas para pinchar en toda Europa.

«Quien me iba a decir a mí que un tío que trabaja en un invernadero y hace música, me iban a estar escuchando en todo el mundo», comenta riendo Frannabik.

Y es que, además, desde la pandemia, ha comenzado a componer sus propios temas. Ya ha publicado un EPcon tres temas, además de otros que se pueden escuchar en Spotify y SoundCloud, y ya está trabajando en su primer disco que verá la luz el próximo año.

Frannabik descubrió la música electrónica saliendo por Almería, en eventos, con sus amigos. Confiesa que le llamó mucho la atención porque en ese tiempo «se mezclaba mucho la electrónica con el reggae y yo venía de ese género y del hip hop».

Eso hizo que decidiera probar a pinchar. Su formación ha sido toda autodidacta. «Me compré una máquina que, aunque no valía, a mí me sirvió para aprender».

Los inicios

En septiembre de 2013 participó en su primera 'rave'. «Fue una fiesta perdidos por la montaña, me tocó pinchar a las once y media de la noche que es muy temprano, pero desde entonces no he parado». De hecho, ha pinchado en las mejores salas a nivel nacional e incluso también a nivel internacional, pasando por Praga, Bratislava, Porto o Bristol, entre otros.

Pero, sin duda, el día que no olvidará fue cuando se subió al escenario del Monegros Desert Festival. «No me podía ni imaginar que podría llegar a pinchar algún día en ese Festival. De pequeño, mi hermano me hablaba de él, cuando yo aún no tenía conciencia de lo que era la música electrónica», afirma.

Un festival que cuenta con 60.000 entradas vendidas. «Que mi nombre estuviera en un cartel con los mejores del mundo de la música electrónica fue increíble. Hasta que no vi mi nombre ahí, no me lo creía», confiesa.

Pero, qué provocó que Frannabik pasara de pinchar en fiestas ilegales a ser valorado como uno de los Djs más activos y con más proyección del momento. «A la gente, desde que comencé, le ha gustado mucho cómo lo hago, por lo que transmito. Creo que soy un Dj polivalente, me adapto mucho a lo que suena ahora, soy muy camaleónico y dentro de mi estilo, que es música rápida y dura, me adapto a muchos subgéneros, dándoles toques más melódicos y vocales. Soy muy loco a la hora pinchar, porque me gusta mucho disfrutar».

Y llegó la pandemia. Una pandemia que para este joven ejidense ha supuesto una revolución. «La pandemia nos paró todo y ahí fue cuando me centré en producir, hacer música y componer temas». Ahora confiesa orgulloso que sus temas ya están siendo pinchados en distintas salas a nivel europeo.

Entre los premios que Frannabik acumula se encuentra la quinta posición como Mejor Dj Bass Music 2016 y la cuarta como Mejor Dj Bass Music 2017, por los premios International Breaks Awards.

«Queremos que Almería sea un lugar conocido en la electrónica»

Para Frannabik este final de año va a ser intenso, entre actuaciones y producción musical. Ahora está produciendo un álbum de once canciones para el nuevo sello británico Expedite Records, con el que ya debutó con el EP en solitario 'The Temple', compuesto por tres temas. «Ese EPfue el que me impulsó a nivel internacional», señala Frannabik, quien espera ese álbum, que saldrá publicado el próximo año, para remitirlo a los sellos más importantes de la escena internacional, y con ello seguir creciendo.

Pero, además, este mes de septiembre viene cargado de actuaciones y también nuevo tema.

«Voy a sacar en septiembre un tema con DEM Recordings, que es el sello de Dub Elements, de los mejores artistas del panorama Español. También tengo ya cerradas dos fechas para República Checa y me están escribiendo de Suiza y Austria para ir también».

Por otra parte, en España está creciendo mucho en los últimos años la música electrónica, pero en Almería la situación es diferente.

«Nunca ha habido una apuesta fuerte aquí por esta música, pero hemos creado un grupo entre otro compañero de Vícar, un cámara que siempre viene conmigo a las fiestas y yo, porque queremos que Almería sea un sitio conocido en este aspecto y traer nombres internacionales».

Mientras, Frannabik continuará compaginando su trabajo de Dj y productor musical con la agricultura. «Sigo compaginándolo con la agricultura, porque también gracias al campo he podido montarme mi estudio», señala este joven ejidense, quien añade que con la música gana dinero «pero no como para dedicarme a ello. De momento es un complemento, pero espero poder llegar a vivir de ello algún día».