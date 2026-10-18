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Agentes de la Policía Local de El Ejido son condecorados en Catarroja

Los reconocimientos son debido a su ayuda y colaboración durante la Dana del pasado 2024

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Agentes de la Policía Local de El Ejido, junto a la alcaldesa, Julia Ibáñez, asisten al evento en Catarroja, Valencia.

Javier Cortés

El Ejido

Agentes de la Policía Local de El Ejido fueron condecorados en el Acto Institucional celebrado en Catarroja que se llevó a cabo como muestra de ... gratitud hacia los cuerpos de seguridad que colaboraron con este pueblo valenciano durante los momentos más complicados de la DANA en octubre de 2024 y en memoria de las víctimas.

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Agentes de la Policía Local de El Ejido son condecorados en Catarroja

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