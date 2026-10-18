Agentes de la Policía Local de El Ejido son condecorados en Catarroja

Agentes de la Policía Local de El Ejido fueron condecorados en el Acto Institucional celebrado en Catarroja que se llevó a cabo como muestra de ... gratitud hacia los cuerpos de seguridad que colaboraron con este pueblo valenciano durante los momentos más complicados de la DANA en octubre de 2024 y en memoria de las víctimas.

Además, el Ayuntamiento de El Ejido y su Policía Local recibieron también un reconocimiento que simboliza el agradecimiento a la solidaridad y apoyo mostrado durante esta catástrofe. La alcaldesa de El Ejido, Julia Ibáñez, y el Intendente Jefe de la Policía Local de El Ejido, Marco Muñoz, fueron los encargados de recoger este reconocimiento, además de acompañar a los agentes de la Policía Local que recibieron su medalla.

La primera edil felicitó a los agentes, señalando que «la medalla que han recibido nuestros agentes y el reconocimiento que se ha concedido al Ayuntamiento representan mucho más que un homenaje institucional: simbolizan el agradecimiento entre dos municipios y el valor de la solidaridad en los momentos más difíciles».

En la misma línea, destacó que «nuestra Policía Local es un ejemplo de que servir no significa únicamente ejercer la función pública, significa asumir una importante responsabilidad: la de estar al lado de los ciudadanos cuando más lo necesitan». Esta distinción, recibida por los agentes y el Ayuntamiento, pone en valor la implicación de los agentes ejidenses y su contribución al operativo de emergencia, así como la colaboración y el apoyo prestados por El Ejido a los vecinos de Catarroja en uno de los momentos más difíciles para la localidad valenciana.

En concreto, un grupo de 17 agentes se desplazaron desde El Ejido hasta esta localidad para incorporarse al dispositivo de emergencia desplegado para atender las necesidades de la población y ayudar en las labores de respuesta ante las graves consecuencias de las inundaciones.

El reconocimiento se entregó durante un acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Catarroja. La cita reunió a representantes institucionales y de distintos cuerpos policiales y servicios de emergencia, además de las asociaciones de víctimas y damnificados.

Cabe recordar que los agentes de la Policía Local de El Ejido que se desplazaron a Catarroja ya recibieron una mención honorífica durante el acto de la Policía Local de El Ejido celebrado en 2025. Esta nueva distinción supone un reconocimiento adicional a su actuación y al esfuerzo realizado para ayudar a la ciudadanía valenciana tras las inundaciones.