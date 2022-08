«El aeroespacial es un sector en el que no trabajan muchas chicas, pero no me afecta» Ahinoa García aterrizará en dos días en EEUU para iniciar la carrera de Ingeniería Aeroespacial gracias a una beca que le ha concedido la prestigiosa Universidad de Kansas

Ahinoa García Montilla, alumna de Diploma del Bachillerato Internacional promoción 2020-2022 en SEK International School Alborán comenzará en tan solo dos días una nueva experiencia académica que le lleva ni más ni menos que a EEUU. Allí va a cursar estudios de Ingeniería Aeroespacial a partir del próximo 22 de agosto, gracias a una beca académica que le ha concedido la prestigiosa Universidad de Kansas, que ofrece uno de los programas de Ingeniería Aeroespacial más importantes del país en diseño de aeronaves y motores. Y es que, entre otros aspectos, ofrece a sus alumnos programas de investigación financiados por agencias federales, incluidas NSF, NASA, AFOSR, ARO, ONR, DARPA y la industria privada.

Asimismo, muchos de sus estudiantes han ganado en los últimos años académicos numerosos concursos de diseño de motores y aeronaves de la American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA).

«El aeroespacial es un sector en el que no trabajan muchas chicas, pero no afecta que me digan eso ni que esa carrera quizás sea muy difícil para mí o cosas similares», afirma Ahinoa García. Es una chica con personalidad, con carácter, muy echada adelante y a la que le gusta romper barreras.

«Tenía muy claro desde principio de Secundaria que iba a tirar por la rama de ciencias, aún no tenía muy claro el qué hacer, pero siempre me ha atraído más la parte de matemáticas y física. Cuando empecé a descubrir lo que existía dentro de las universidades, los másteres que ofrecían a nivel internacional las universidades, ya me definí por el ámbito de ingeniería porque son las más aplicables al mundo real y en el momento en que conocí aeroespacial fue la que más me interesó», explica esta joven ejidense.

Un tipo de ingeniería que confiesa que conoció a través de su padre. «Mi padre ha estudiado todos los títulos de navegación y solía hablarme de que le habría encantado hacer ingeniería mecánica, pero en su día no lo pudo hacer. Me explicó todos los tipos de ingeniería que existían y en qué se basan, y me interesó la parte de aeronaves». Y es que los aviones le apasionan.

Beca Full Tuition

Para cursar estos estudios universitarios, Ahinoa García ha conseguido la beca Full Tuition, en la que ha sido seleccionada entre miles de estudiantes internacionales. Una beca que cubre todo el año académico, excepto el alojamiento y comida.

En ese camino jugaron un papel importante sus méritos curriculares y extracurriculares.

Y es que recientemente se graduó con honores en SEK-Alborán, pero también participó en Modelos de Naciones Unidas, en el programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, compitió en el concurso matemático Indalmat, fue miembro de la Liga de Debate de la Universidad Camilo José Cela y, desarrolló junto a otros compañeros el Proyecto Humanitario 'Light for Honduras', que consiguió este año el Premio al Compromiso Social de la Fundación Felipe Segovia.

Unos méritos que le han ayudado a conseguir algo que no es ni mucho sencillo como es conseguir una beca para estudiar en EEUU siendo europea. «Muchas de las universidades a las que opté, me han cogido, pero no todas las universidades americanas ofrecen becas a estudiantes de fuera y es complicado acceder a ellas», explica, al tiempo que añade que tras la primera entrevista quedó en lista de espera. «Estaba nerviosa, porque otras sí me habían cogido como Michigan, California o Florida, pero no ofrecían ningún tipo de beca académica. Tras la segunda entrevista me aceptaron en el programa de becados en Kansas».

En este camino de búsqueda de universidades en EEUU señala que ha estado bien asesorada. «Al principio estaba desubicada, pero gracias al contacto que el SEK me ofreció con tres agencias que asesoran sobre todos los trámites a realizar con las universidades estadounidenses, fue más sencillo. Contacté con Talento y Deporte, a los que les estoy muy agradecida, y eso me hizo que fuese más sencillo el camino. Me decían los pasos a seguir».

200 millones de dólares para proyectos de investigación

Si algo tenía claro Ahinoa García al pensar en su futuro universitario es que quería ir a estudiar fuera porque las oportunidades laborales dentro del sector aeroespacial son complicadas para conseguir el puesto que deseas, pero además, «los presupuestos de investigación que hay en otras universidades como a la que me voy yo, que tiene un presupuesto de 200 millones de dólares para todas los proyectos de investigación de los alumnos, comparados con los de cualquier universidad de España, hace que se noten las diferencias».

Pero, además, su mirada va más allá. «A nivel laboral siempre he buscado que una vez acabe la carrera pueda tener una buena salida profesional y un buen futuro y para eso tenía claro que me tenía que ir fuera si es lo que quería», afirma esta joven estudiante ejidense.

Pero para conseguir estudiar en EEUU también ha sido fundamental el haber cursado el Bachillerato Internacional en el SEK Alborán. «Dependiendo de la carrera que vayas a estudiar tienes que tener una serie de asignaturas elegidas y si no las tienes no puedes entrar a esa carrera. Entre las que me pedían a mí eran matemáticas de ciencias puras y física a nivel superior, donde el temario se amplía y el número de pruebas de las que te examinas también. Además, he tenido inglés lengua y literatura a nivel superior, francés y geografía».

Ahora es consciente de que se enfrenta a un gran reto. «Espero que todo vaya bien, que me sepa adaptar bien a los profesores y la manera de enseñanza allí, que no me cueste el hecho de que sea el inglés el idioma de uso habitual para hacer nuevos amigos y, sobretodo, que me vaya bien estudiando».