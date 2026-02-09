Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Ejido

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Advierten de problemas de ansiedad, vacío y baja autoestima en adolescentes por el uso adictivo de redes sociales

La psicóloga Lorena García Ruz, del centro médico Vithas El Ejido, achaca el aumento de estos síntomas a una relación poco saludable con el móvil

David Roth

Almería

Lunes, 9 de febrero 2026, 14:37

Comenta

El uso de las redes sociales forma parte del día a día de los adolescentes, pero puede convertirse en un problema cuando deja de ser ... una elección y pasa a ser una necesidad. Así lo advierte Lorena García Ruz, psicóloga del centro médico Vithas El Ejido, quien señala que en consulta es cada vez más frecuente atender a jóvenes con malestar emocional relacionado con el uso adictivo del móvil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Carrefour rebaja en un 70% la botella de aceite de oliva virgen extra de Coosur
  2. 2 El árbitro Miguel González fue detenido por presunta agresión sexual antes de pitar el Granada CF - Racing
  3. 3 Sentidos tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada
  4. 4 Las impresionantes imágenes de las inundaciones en el Poniente granadino desde un avión
  5. 5

    Mouliaá sí irá ahora a juicio contra Errejón tras «tocarle los ovarios» la Fiscalía
  6. 6 Pedro Sánchez en Huétor Tájar: «Vamos a valorar los daños y poner en marcha todos los mecanismos para ayudar»
  7. 7 La subida de la cota de nieve a 3.000 metros este martes hace prever un fuerte deshielo en Sierra Nevada
  8. 8 Vecinos de Quéntar se concentran para reclamar el arreglo de la carretera a Granada
  9. 9

    Decenas de animales muertos y cortijos perdidos en Quéntar por las lluvias
  10. 10 Aviso de la Aemet por un nuevo temporal en Andalucía: lluvia, viento y nieve para esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Advierten de problemas de ansiedad, vacío y baja autoestima en adolescentes por el uso adictivo de redes sociales

Advierten de problemas de ansiedad, vacío y baja autoestima en adolescentes por el uso adictivo de redes sociales