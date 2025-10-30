Advierten de que el comercio de Ejido Centro no puede seguir esperando la zona azul

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a pedir al alcalde de El Ejido que implante de una vez la zona azul en el centro del ... municipio, especialmente en el entorno de la plaza de abastos y las calles comerciales. Los socialistas recuerdan que llevan años reclamando esta medida, ampliamente respaldada por los comercios del centro y que el alcalde sigue postergando con distintos argumentos, pese a que admite la existencia del problema.

José Miguel Alarcón, portavoz del Grupo Municipal Socialista, ha recordado que aparcar en el centro «es una auténtica odisea para cualquier vecino o vecina de El Ejido». Según explica, esta dificultad para encontrar aparcamiento «afecta directamente a la actividad comercial y al tránsito de clientes, con el consiguiente perjuicio para quienes viven de su negocio».

El edil socialista ha señalado que «el principal problema del comercio en el centro es la falta de aparcamiento». Aunque reconoce que existen otros retos, considera que «este es el más urgente y el que más claramente puede marcar la diferencia para revitalizar la zona». En este sentido, ha insistido en que la implantación de la zona azul «beneficiaría al comercio local y contribuiría a dinamizar la economía del municipio».

Desde el Grupo Municipal Socialista lamentan que el equipo de gobierno «siga dando vueltas» a una decisión que consideran sencilla y necesaria. «No se trata de inventar nada nuevo, sino de aplicar una medida que funciona en muchos otros municipios similares y que permitiría ordenar el tráfico y favorecer la rotación de vehículos en las zonas con mayor actividad», ha apuntado Alarcón.

El portavoz ha adelantado que el Grupo Municipal Socialista volverá a llevar la propuesta al próximo Pleno municipal, al considerar que «el alcalde no puede seguir hablando de apoyar al comercio mientras ignora un problema tan evidente».