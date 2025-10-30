Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Concejales en el municipio ejidense. R. I.

Advierten de que el comercio de Ejido Centro no puede seguir esperando la zona azul

Alarcón insta al alcalde a actuar «con valentía» ante un problema que los comerciantes llevan años denunciando

J. C.

El Ejido

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:44

Comenta

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a pedir al alcalde de El Ejido que implante de una vez la zona azul en el centro del ... municipio, especialmente en el entorno de la plaza de abastos y las calles comerciales. Los socialistas recuerdan que llevan años reclamando esta medida, ampliamente respaldada por los comercios del centro y que el alcalde sigue postergando con distintos argumentos, pese a que admite la existencia del problema.

