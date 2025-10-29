Adjudican las obras para ampliar un gran parque de Balerma

La Junta de Gobierno ha aprobado la adjudicación del proyecto de 'Ampliación del Parque de la Avenida Príncipe Felipe y Avenida Hispanoamérica de Balerma', con ... un presupuesto de licitación de 102.511 euros y finalmente adjudicado en 91.991,46 euros.

El alcalde de El Ejido, Francisco Góngora, ha explicado que «tras la creación de una nueva rotonda, adecuación del entorno e integración paisajística que ya hicimos, ahora vamos a dotar al núcleo de Balerma de una nueva zona para el entretenimiento y el encuentro que se ubicará en un lugar idóneo, justo a la entrada y cerca de servicios importantes».

Esta actuación complementa a la ejecutada hace aproximadamente un año de construcción de una nueva glorieta en la entrada norte del núcleo de Balerma, con acceso directo a la calle Hispanoamérica, que supuso una mejora de la seguridad vial y de la fluidez del tráfico en este punto, y donde se modificaron los acerados del entorno y se quedó disponible una superficie de 689,71 m2 que ahora se va a aprovechar. Con la ejecución de ambos proyectos, la nueva glorieta y el acondicionamiento del parque, el Ayuntamiento de El Ejido va a destinar alrededor de 280.000 euros.

Góngora ha detallado que la actuación contempla «la adecuación de la zona que ha quedado libre tras la construcción de la glorieta, anexionándola al Parque existente, pavimentando los caminos, creando zonas verdes, renovando la instalación de alumbrado y mobiliario urbano e incluyendo seis pistas de petanca en el área de albero que actualmente se encuentra en desuso».

«Con esta actuación contemplamos también la adecuación del entorno que forma parte del acceso al núcleo de Balerma promoviendo un entorno más accesible, sostenible y atractivo para los vecinos».

En cuanto al proyecto, la ampliación se convertirá principalmente en parterres verdes que se tratarán igual que el resto de parterres existentes, mediante la plantación de césped natural y árboles de la especie araucaria. También se ha incluido un nuevo camino que continúa el recorrido y, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, se pavimentarán estas vías.

Se contempla la construcción de seis pistas de petanca, que se ubicarán en la parte oeste, teniendo en cuenta la gran cantidad de aficionados a este deporte en el núcleo y la inexistencia de espacios adecuados para su práctica.

Por otra parte, se ha previsto la ampliación de un sistema de riego, para dar servicio a los nuevos parterres construidos y se incluirán varios aspersores adicionales para mejorar el estado del césped natural en algunos puntos. Además, se actualizará el sistema instalando un programador y electroválvulas y se renovará la instalación de alumbrado, teniendo en cuenta la necesidad de ampliar la instalación de alumbrado para dar servicio a las nuevas áreas incorporadas y la necesidad de modificar el alumbrado existente en las pistas de petanca.

También se cambiará el mobiliario urbano, incorporando 14 bancos accesibles, 5 mesas de picnic y 3 papeleras, fomentando un uso inclusivo y cómodo del espacio público. El Parque cuenta actualmente con una superficie de 2210 m2; y con la ampliación, tendrá una superficie total de 2.900 m2.