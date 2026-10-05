Más de 60 actividades gratuitas para celebrar la 13° Semana Saludable de El Ejido

Más de sesenta propuestas gratuitas conforman la 13ª Semana Saludable de El Ejido, una iniciativa organizada por la Concejalía de Participación, Juventud y Educación, que ... se celebrará del 19 al 24 de octubre, con el objetivo de promover entre la población hábitos que contribuyan a mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

El concejal, Javier Rodríguez, ha presentado la programación en el parque municipal, acompañado de Eva María Maldonado, supervisora de la Unidad de Obstetricia y Ginecología del Hospital de Poniente; y de Sebastián López, Director Médico y Gerente en funciones.

El edil ha querido agradecer «a todos los profesionales, empresas, organismos públicos y asociaciones que colaboran en esta edición de la Semana Saludable, porque son los verdaderos artífices de una programación tan amplia y variada. Desde el Ayuntamiento creemos firmemente en la colaboración público-privada y en la necesidad de trabajar en red para impulsar actuaciones que contribuyan a una sociedad más saludable».

«Esta iniciativa también nos permite poner en valor los recursos de nuestro municipio para fomentar hábitos de vida saludables. Nuestra agricultura, con sus frutas y hortalizas de gran calidad, es una aportación directa a la saludable dieta mediterránea, a lo que se suma nuestra amplia red de instalaciones deportivas, los carriles bici y unas condiciones que favorecen la práctica de actividad física durante todo el año».

Un año más se organizarán Actividades en Farmacias como Farmacia Liria, Oasis Farma; Farmacia Puri Fernández; Farmacia San Marcos; y Farmacia Auditorio. Durante toda la semana llevarán a cabo pruebas como toma de tensión arterial, test de glucosa y de colesterol, cálculo del índice de masa corporal, capacidad pulmonar y análisis capilar. Además de desayuno infantil y promociones en productos y servicios, y las charlas taller de '¿Cuántas pantallas son necesarias?', 'Prepárate para el invierno', 'Dermatitis Atópica', 'Cuida tu piel'.

A lo largo de la semana se desarrollarán numerosas Actividades Saludables dirigidas a diferentes colectivos y grupos de edad, con propuestas relacionadas con la actividad física, la alimentación saludable, la prevención de enfermedades, la salud emocional, el cuidado durante el embarazo y el puerperio, la salud infantil, la salud visual y auditiva y el bienestar general.

La programación arrancará el lunes 19 de octubre con una sesión de Escuela de Espalda, impartida por un fisioterapeuta del Distrito Sanitario Poniente, en el Centro de Participación Activa de 09:15 a 10:30 horas. También se instalará una mesa informativa sobre hábitos saludables en el Consultorio de Matagorda, de 12:00 a 13:00 horas, y se celebrará un taller de relajación, impartido por una enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria del Distrito Sanitario Poniente, en el Pabellón de Usos Múltiples de Matagorda, en el mismo horario.

La jornada del lunes se completará con un taller de nutrición sobre alimentación saludable y pesaje para personas con movilidad reducida, organizado por la Asociación ASPAYM Almería, que tendrá lugar a las 17:00 horas en el Centro Asociativo Municipal.

El martes 20 de octubre continuará la programación con una sesión dedicada al suelo pélvico, impartida por un fisioterapeuta del Distrito Sanitario Poniente, de 09:15 a 10:30 horas en el Centro de Participación Activa. Un taller de relajación, de 09:30 a 11:00 horas en el Centro de Salud Ejido Norte, impartido por una enfermera especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

Ese mismo día se celebrará un taller sobre enfermedades crónicas, organizado conjuntamente por Cruz Roja y el Distrito Sanitario Poniente, a las 10:00 horas en el Centro de Participación Activa, y una charla sobre hipertensión arterial, organizada por UNIPROSAL, a las 10:00 horas en el Club de la 3.ª Edad de Matagorda.

El miércoles 21 de octubre será una de las jornadas con mayor número de propuestas. El Distrito Sanitario Poniente instalará un stand de cribados poblacionales, promoción de hábitos saludables y campaña de vacunación en el Mercadillo de El Ejido, de 09:30 a 13:00 horas. Además, se celebrará una sesión de tonificación muscular, de 09:30 a 11:00 horas, en el Centro de Participación Activa.

A las 10:00 horas tendrá lugar la charla «Nutrición y fuerza en la menopausia», impartida por la dietista Marina Moreno y la fisioterapeuta Judith Úbeda, de la Asociación Soy Especial y Qué, en el Centro Neurovita.

La programación del miércoles incluirá también una charla sobre Primeros Auxilios, impartida por enfermeras referentes de centros escolares del Distrito Sanitario Poniente, a las 11:00 horas en la Asociación VIVIR.

Asimismo, el Centro Asociativo Municipal acogerá, de 10:30 a 11:30 horas, una sesión del Proyecto de Lactancia Materna impartida por profesionales del Hospital Universitario Poniente.

La jornada se completará con un taller de ejercicio terapéutico para promover la salud, organizado por FREMAP y previsto a las 12:00 horas en el Club de la 3.ª Edad de Las Palmerillas, así como con el taller «Estreñimiento: causas y soluciones», organizado por Atelier Fisioterapia, que se celebrará a las 17:00 horas en su centro.

El jueves 22 de octubre se desarrollará una nueva sesión de coordinación y equilibrio, impartida por un fisioterapeuta del Distrito Sanitario Poniente, de 09:15 a 10:30 horas en el Centro de Participación Activa. Atelier Fisioterapia ofrecerá dos talleres relacionados con el bienestar familiar. A las 11:00 horas se celebrará «Más descanso, menos dudas: comprendiendo el sueño de tu bebé», mientras que a las 17:00 horas tendrá lugar «Querernos entre pañales: fortalecer la pareja tras el nacimiento».

Por último, viernes 23 de octubre, se desarrollará una prueba predictiva de salud, por un fisioterapeuta del Distrito Sanitario Poniente, de 09:15 a 10:30 horas en el Centro de Participación Activa. Ese mismo día, de 09:30 a 13:00 horas, el Mercado de Abastos de El Ejido acogerá un stand de cribados poblacionales, promoción de hábitos saludables y campaña de vacunación del Distrito Sanitario Poniente. Por la tarde, Atelier Fisioterapia celebrará el taller «Suelo pélvico, mujer y cómo cuidarte», a las 17:00 horas.

La jornada finalizará con la presentación del libro «Eres imparable», a cargo de su autor, Gustavo Nicoletti. La obra aborda cuestiones relacionadas con el desarrollo, la transformación personal y el autoconocimiento. La presentación tendrá lugar a las 17:00 horas en el Centro Asociativo Municipal.

Además de las actividades programadas de lunes a viernes, diferentes establecimientos y entidades del municipio se sumarán a la iniciativa con propuestas que permanecerán disponibles durante toda la semana.

Audiosensorial Clínica Audiológica desarrollará la campaña «¡Cuida tu salud y disfruta de oír mejor!», que incluirá controles de tensión, azúcar y audición. Federópticos Orben ofrecerá diferentes acciones relacionadas con la prevención y el cuidado de la salud visual, entre ellas un screening gratuito para detectar posibles problemas visuales y un screening auditivo gratuito para detectar posibles pérdidas auditivas.

Por su parte, Maddox Centro Óptico ofrecerá durante toda la semana la posibilidad de realizar una actividad de detección precoz de patologías oculares mediante revisión con OCT (Tomografía de Coherencia Óptica) asistida por telemedicina. Se trata de una prueba diagnóstica rápida y no dolorosa que permite obtener imágenes de alta resolución del interior del ojo.

El Centro de Óptica y Optometría Serafín Izquierdo ofrecerá igualmente durante toda la semana la toma gratuita de presión intraocular, además de información sobre el riesgo de presentar diferentes patologías oculares, como glaucoma, DMAE, retinopatía diabética, cataratas o síndrome de ojo seco. También facilitará información sobre alimentación saludable y su relación con la prevención o el retraso de determinadas patologías oculares.

Simia Salud Capilar ofrecerá un análisis gratuito del cuero cabelludo mediante microcámara, con el objetivo de conocer su estado y proporcionar consejos personalizados para el cuidado del cabello desde la raíz y favorecer su crecimiento saludable.

Finalmente, El Corte Inglés se sumará a la iniciativa con una propuesta gastronómica saludable en su restaurante «Bebo los Vientos», donde se ofrecerá un 20 % de descuento en platos elaborados con productos de la agricultura almeriense.

En el apartado de Actividades Educativas, el programa arrancará el lunes 19, a las 9.30 horas, con dos propuestas: Coexplay en el CEIP Andalucía, con la colaboración de Coexphal y COPISI, y la charla sobre diabetes a cargo de la asociación ADIAL, en el CEIP Almerimar. El martes 20 se desarrollará en el CEIP Laimun, a las 9.30 horas, charla sobre diabetes, y el miércoles 21 en el IES Santo Domingo, a las 9.00 horas, un taller de salud Renal a cargo de la asociación ARPA.; y en el CEIP Solymar a las 12, taller de cocina con Centro Comercial Carrefour. El jueves 22, a las 9.00 horas, en el CEIP Mirasierra, charla sobre 'Generación borrosa. Control de la miopía' de la mano de Multiópticas. Y por último, el viernes 23 en el CEPR Ciavieja, a las 9.00 horas, charla sobre salud bucodental impartida por el Colegio de Dentistas de Almería.

Las Actividades Deportivas ocuparán un lugar destacado en la programación. El lunes 19 la Asociación Alfiel impartirá una clase de pilates en el Círculo Cultural y Recreativo de 11.15 a 12.15 horas. El martes 20 el Club Tiempo Libre ofrecerá un taller de deporte adaptado en el Lago Victoria a las 10.30 horas. El jueves 22 el Distrito Sanitario Poniente organiza un paseo saludable desde el consultorio de Matagorda de 9.30 a 10.30 horas. El viernes 23 los clubes de la tercera edad del municipio participarán en la Ruta Urbana Saludable y desayuno desde las 9.00 de la mañana. Y clase zumba senior en Nexa Fit a las 10.30 horas. Para terminar, el sábado 24 se celebrarán dinámicas de entrenamientos en Sano Almerimar desde las 11.30 horas.

Javier Rodríguez ha subrayado que «la Semana Saludable es ya una actividad consolidada que reúne charlas, talleres, actividades deportivas y educativas, campañas de sensibilización y la Ruta Urbana Saludable. Queremos seguir acercando la promoción de la salud a toda la ciudadanía y fomentando hábitos que contribuyan a mejorar su bienestar y calidad de vida».

Toda la información sobre las actividades y horarios se encuentra disponible en la web de Participación del Ayuntamiento de El Ejido.