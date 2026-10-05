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El Ejido

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Más de 60 actividades gratuitas para celebrar la 13° Semana Saludable de El Ejido

Se desarrollará del 19 al 24 de octubre con propuestas en farmacias, centros educativos y sanitarios, espacios deportivos y establecimientos del municipio

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La presentación se llevó a cabo en el Parque Municipal de El Ejido.

Javier Cortés

El Ejido

Más de sesenta propuestas gratuitas conforman la 13ª Semana Saludable de El Ejido, una iniciativa organizada por la Concejalía de Participación, Juventud y Educación, que ... se celebrará del 19 al 24 de octubre, con el objetivo de promover entre la población hábitos que contribuyan a mejorar el bienestar, la salud y la calidad de vida de los ciudadanos.

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