Actividades en farmacias, talleres y ruta urbana: El Ejido arranca la XII Semana Saludable La programación de esta Semana Saludable suma más de 120 propuestas gratuitas para fomentar el cuidado físico y mental

J. Cortés El Ejido Lunes, 20 de octubre 2025, 21:15 Comenta Compartir

La duodécima Semana Saludable de El Ejido dio comienzo este lunes 20 de octubre y se va a desarrollar hasta el próximo viernes 25 de octubre con más de 120 propuestas gratuitas cuya finalidad es contribuir a la buena salud de la ciudadanía.

El concejal de Participación, Juventud y Educación del Ayuntamiento de El Ejido, Javier Rodríguez, detalló que «en esta edición hemos casi duplicado las actividades para esta Semana, pasando de 71 en 2024 a 121 en 2025. Este éxito no sería posible sin la colaboración de asociaciones, empresas, profesionales y organismos públicos que, junto al Ayuntamiento, son los verdaderos impulsores y sin cuya implicación difícilmente podríamos ofrecer un programa tan amplia y variada».

«La Semana Saludable de El Ejido es una actividad consolidada entre la población ejidense y de toda la comarca que incluye charlas, actividades en farmacias, talleres, actividades deportivas, actividades educativas y de sensibilización, campañas y promociones y la Ruta Urbana Saludable». Además, la alimentación vuelve a tener un papel fundamental donde «tendrán gran protagonismo nuestras frutas y hortalizas de gran calidad que son base de la saludable dieta mediterránea».

«Debe de ser para nosotros motivo de orgullo recordar que nuestra agricultura contribuye de forma evidente en el objetivo de conseguir una sociedad más sana».

Programación

El programa comenzó con actividades educativas que se han desarrollado en el CEIP Bahía de Almerimar con la iniciativa 'Coexplay', a través de Coexphal y Copisi y la charla 'Tus ojos frente a las pantallas: prevención, hábitos y salud mental' por parte del oftalmólogo Juan Antonio Jiménez de la Clínica CIMA en el colegio SEK Alborán.

En cuanto a las acciones saludables, para este lunes hubo previsto una Escuela de Espalda, talleres de 'Cuerpo Desierto, Mente Viva', de 'Autocuidados' y de 'Aditivos y Disruptores Endocrinos', además de sesión de Chi Kung y valoración gratuita para pacientes con daño neurológico.

Como novedad en esta edición, se une por primera vez a la Semana Saludable UNIPROSAL (Unión Profesional Sanitaria de Almería) realizando dos charlas sobre diabetes, una en el Club de la Tercera Edad San Isidro y otra con la Asociación Rosa Chacel. Asimismo, la Ruta Urbana Saludable, que suma cada año un gran número de participantes, se realizará el viernes 24 de octubre y una vez más está destinada al colectivo de la Tercera Edad.

«El objetivo es promover el envejecimiento activo», explicó el edil. En esta línea, Javier Rodríguez destacó que «la alimentación vuelve a tener un papel fundamental donde tendrán gran protagonismo nuestras frutas y hortalizas de gran calidad que son base de la saludable dieta mediterránea». «Debe de ser para nosotros motivo de orgullo recordar que nuestra agricultura contribuye de forma evidente en el objetivo de conseguir una sociedad más sana».

Hábitos

El Ejido cuenta con una red de instalaciones deportivas públicas, así como una extensa red de carriles bici que en un futuro cercano conectará a todo el municipio, esto sumado a unas condiciones climatológicas y de recursos que posibilitan la práctica deportiva todo el año, elemento favorecedor de hábitos de vida saludable.

Toda la información sobre las actividades se encuentra disponible en la página web de Participación Ciudadana: participacion.elejido.es y en las redes sociales. Para finalizar, el edil de Participación, Juventud y Educación animó a participar en las actividades que configuran el programa de la XII Semana Saludable de El Ejido, y pidió colaboración para hacer extensiva la propuesta a la población ejidense».