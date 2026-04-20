Un accidente múltiple provoca retenciones en la A-7 a su paso por El Ejido
El incidente, que no ha dejado personas heridas, se ha producido en el tramo que discurre por Santa María del Águila
A. A.
Almería
Lunes, 20 de abril 2026, 13:30
Un accidente ha provocado importantes retenciones durante el mediodía de este lunes en la A-7 a su paso por el término municipal de El ... Ejido. Según ha indicado una portavoz del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, se ha tratado de un choque entre tres vehículos -en base a declaraciones de uno de los alertantes- que no ha dejado daños personales entre los implicados.
El alcance ha tenido lugar en el tramo de la Autovía del Mediterráneo que discurre por el núcleo ejidense de Santa María del Águila, hasta donde se han desplazado efectivos de 061 y Guardia Civil de Tráfico así como Conservación de Carreteras para atender la emergencia.
Finalmente, la normalidad se ha restablecido en la zona y el siniestro se da por cerrado tras confirmar la Benemérita que no ha habido heridos por el triple choque.
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