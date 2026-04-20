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Vehículos implicados en el siniestro ocurrido en la A-7 en El Ejido. R. I.

Un accidente múltiple provoca retenciones en la A-7 a su paso por El Ejido

El incidente, que no ha dejado personas heridas, se ha producido en el tramo que discurre por Santa María del Águila

A. A.

Almería

Lunes, 20 de abril 2026, 13:30

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Un accidente ha provocado importantes retenciones durante el mediodía de este lunes en la A-7 a su paso por el término municipal de El ... Ejido. Según ha indicado una portavoz del servicio de Emergencias 112 de Andalucía, se ha tratado de un choque entre tres vehículos -en base a declaraciones de uno de los alertantes- que no ha dejado daños personales entre los implicados.

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