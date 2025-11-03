Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El portavoz del Grupo Municipal Socialista de El Ejido. R. I.

«Acceder hoy a la sanidad pública de El Ejido es una odisea»

El portavoz socialista lamenta el bloqueo del PP a la moción presentada por el PSOE para corregir el déficit sanitario en El Ejido

J. C.

El Ejido

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:32

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de El Ejido ha llevado este lunes a pleno una moción para corregir el déficit sanitario que sufre ... la provincia de Almería y garantizar una atención digna en el municipio de El Ejido. El texto no ha podido ser aprobado, debido al voto en contra de los concejales del PP.

