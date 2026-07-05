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La Academia de Danza Adagio celebra su Festival de Danza emulando al 'Rey Midas'

Este evento se realiza en favor de la Asociación Española Contra el Cáncer

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Un momento del evento.

Javier Cortés

El Ejido

El Teatro Auditorio de El Ejido hace unos días una nueva edición del Festival de Danza: 'En el reino de Midas', organizado por la academia ' ... Adagio' a favor de la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer, que tuvo como finalidad recaudar fondos que ayuden a esta entidad a continuar con su importante labor de apoyo tanto a las personas que tienen esta enfermedad como a sus familiares.

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La Academia de Danza Adagio celebra su Festival de Danza emulando al 'Rey Midas'

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