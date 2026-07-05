La Academia de Danza Adagio celebra su Festival de Danza emulando al 'Rey Midas'

El Teatro Auditorio de El Ejido hace unos días una nueva edición del Festival de Danza: 'En el reino de Midas', organizado por la academia ' ... Adagio' a favor de la Asociación Española de Lucha Contra el Cáncer, que tuvo como finalidad recaudar fondos que ayuden a esta entidad a continuar con su importante labor de apoyo tanto a las personas que tienen esta enfermedad como a sus familiares.

La concejala de Cultura de El Ejido, Elena Gómez, asistió a la gala acompañando a la directora de la academia profesional de danza y baile, Rosa María Rubio, y a la presidenta de la AECC en Andalucía y Almería, Magdalena Cantero.

Elena Gómez resaltó «la importante labor de la AECC en Almería y en El Ejido por el papel que desempeñan dotando de muchas herramientas a personas y a familias que lo necesitan, trabajando por mejorar su bienestar».

Esta cita solidaria tuvo como hilo conductor la historia del 'Rey Midas' mediante el ballet y la danza contemporánea, sin olvidar el resto de las especialidades, como danza urbana, baile latino o la escuela bolera. Asimismo, el broche de oro al Festival lo puso el flamenco con las bailarinas que pusieron sobre las tablas algunas de las piezas más emblemáticas de esta disciplina artísticas con diseños de Victoria Monteoliva.

La academia de danza Adagio es una escuela de alto rendimiento que ofrece a su alumnado la posibilidad de convertir su afición en una profesión. A la experiencia docente se unen las últimas tendencias en la evolución del movimiento tanto a nivel teórico como práctico. Son expertos en el desarrollo de talento y cualidades psicomotrices desde temprana edad