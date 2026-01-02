Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

José Francisco Rivera: «La bonificación del IBI busca aliviar la carga económica de los hogares con mayor número de miembros, apoyando su estabilidad y bienestar». IDEAL

Abren el periodo para solicitar la bonificación del IBI dirigida a familias numerosas

El Ejido ·

Durante el pasado ejercicio 2025 se beneficiaron de esta medida 1.321 familias del municipio, con ahorro medio de 206,19 euros

J. C.

El Ejido

Viernes, 2 de enero 2026, 18:40

Comenta

El Ayuntamiento de El Ejido abrió este mes de enero el plazo para solicitar la bonificación del 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) dirigida ... a las familias numerosas del municipio, correspondiente al ejercicio vigente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

