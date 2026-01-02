Abren el periodo para solicitar la bonificación del IBI dirigida a familias numerosas

El Ayuntamiento de El Ejido abrió este mes de enero el plazo para solicitar la bonificación del 50% del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) dirigida ... a las familias numerosas del municipio, correspondiente al ejercicio vigente.

Esta bonificación, de marcado carácter social y que podrá solicitarse hasta el 2 de marzo incluido, tiene como finalidad apoyar a los hogares con mayores cargas familiares y contribuir a aliviar el esfuerzo económico que supone el pago de los tributos municipales. El concejal de Hacienda y Contratación, José Francisco Rivera, destacó que «la bonificación del IBI busca aliviar la carga económica de los hogares con mayor número de miembros, apoyando su estabilidad y bienestar».

Durante el ejercicio 2025, 1.321 familias numerosas se beneficiaron de esta bonificación, lo que supuso un ahorro global de 272.374,18 euros. El ahorro medio por familia alcanzó los 206,19 euros anuales, una ayuda directa que repercute de forma significativa en la economía doméstica de estos hogares.

Deberán presentar solicitud aquellas familias que no hayan sido beneficiarias en años anteriores, así como aquellas que, habiéndolo sido, hayan renovado el título de familia numerosa, se encuentren en trámite de renovación o hayan experimentado cambios en las personas empadronadas en la vivienda.

Con el fin de simplificar los trámites administrativos, el Ayuntamiento aplicará la bonificación de forma automática a las familias que ya la obtuvieron en el ejercicio anterior, siempre que mantengan vigente el título de familia numerosa y no se hayan producido modificaciones en el padrón de la vivienda. En estos casos, no será necesario presentar una nueva solicitud.

Entre los requisitos para acceder a la bonificación se encuentran el empadronamiento en la vivienda objeto del beneficio y la posesión del título oficial de familia numerosa en vigor, conforme a lo establecido en la ordenanza fiscal reguladora del IBI.

Las solicitudes pueden presentarse en la Unidad de Servicios Fiscales, en las oficinas municipales de los distintos núcleos de población o a través del registro electrónico de la sede electrónica municipal, utilizando el modelo oficial disponible en el catálogo de procedimientos de la web (https://sede.elejido.es/).