Se abren las inscripciones para los talleres del Aula de Ocio de El Ejido

La Unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de El Ejido ha abierto ya el período de inscripción a las nuevas propuestas que trae esta temporada el Aula de Ocio, con las que los ciudadanos pueden formarse en aquellas temáticas que más sugerentes les resulten.

Más de 60 propuestas conforman la programación del Aula de Ocio 2025-2026 en temáticas que van desde el arte plástico, al arte culinario, pasando por la literatura, el desarrollo físico, emocional y social, la moda o las nuevas tecnologías.

Además, las actividades llegarán a todos los rincones del municipio, con talleres que se desarrollarán en el núcleo de El Ejido, Almerimar, Balerma, Matagorda, Las Norias, Pampanico, San Agustín, San Silvestre, Santa María del Águila y Tarambana. La programación arrancará el próximo 1 de octubre y se desarrollará a lo largo de todo el curso hasta el mes de mayo.

Los talleres cuentan con duraciones que oscilarán entre las tres horas de acciones más concretas hasta las 70 horas de los cursos más, así como con fechas de inicio y horarios diferentes, con el objetivo de adaptarse a las demandas de los solicitantes.

Las inscripciones se pueden realizar desde hoy y hasta agotar plazas de manera online, a través de la dirección web www.elejido.es/actividades. Además, las personas con discapacidad acreditada y las personas desempleadas que justifiquen su situación y presenten la documentación de demandante de empleo, dispondrán de un 50% de descuento sobre el precio del curso en el que se inscriban.

Por otra parte, las personas que puedan tener dudas durante el proceso de inscripción o requieran de más información sobre cualquiera de las formaciones podrán solicitarla en Alborán Servicios, empresa que ejecuta el programa, en los teléfonos 690623816 y 950487444, así como en las oficinas municipales de cada núcleo de población en horario de mañana. De igual forma, se puede acudir a la unidad de Educación, Juventud y Participación Ciudadana, en el Auditorio de El Ejido.